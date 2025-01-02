HUSD 价格 (HUSD)
今天 HUSD (HUSD) 的实时价格为 0.02816851 USD。目前其市值为 $ 5.29M USD。HUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
HUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.06 USD
- HUSD 当天价格变化为 +2.23%
- 其循环供应量为 187.82M USD
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今天内，HUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00061321。
在过去30天内，HUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000170053。
在过去60天内，HUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0018335080。
在过去90天内，HUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007961178584447。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00061321
|+2.23%
|30天
|$ +0.0000170053
|+0.06%
|60天
|$ +0.0018335080
|+6.51%
|90天
|$ +0.0007961178584447
|+2.91%
HUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
+2.23%
-19.09%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations.
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|1 HUSD 兑换 AUD
A$0.045069616
|1 HUSD 兑换 GBP
￡0.022534808
|1 HUSD 兑换 EUR
€0.0270417696
|1 HUSD 兑换 USD
$0.02816851
|1 HUSD 兑换 MYR
RM0.1259132397
|1 HUSD 兑换 TRY
₺0.9946300881
|1 HUSD 兑换 JPY
¥4.4261179763
|1 HUSD 兑换 RUB
₽3.1405071799
|1 HUSD 兑换 INR
₹2.4151680474
|1 HUSD 兑换 IDR
Rp454.3307428453
|1 HUSD 兑换 PHP
₱1.6315200992
|1 HUSD 兑换 EGP
￡E.1.4306786229
|1 HUSD 兑换 BRL
R$0.1788700385
|1 HUSD 兑换 CAD
C$0.0405626544
|1 HUSD 兑换 BDT
৳3.366136945
|1 HUSD 兑换 NGN
₦43.6042901098
|1 HUSD 兑换 UAH
₴1.1847675306
|1 HUSD 兑换 VES
Bs1.43659401
|1 HUSD 兑换 PKR
Rs7.8463384605
|1 HUSD 兑换 KZT
₸14.7864959543
|1 HUSD 兑换 THB
฿0.9653348377
|1 HUSD 兑换 TWD
NT$0.9261806088
|1 HUSD 兑换 CHF
Fr0.025351659
|1 HUSD 兑换 HKD
HK$0.2188693227
|1 HUSD 兑换 MAD
.د.م0.284501951