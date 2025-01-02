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HUSD 价格 (HUSD)

USD

HUSD (HUSD) 实时价格图表

$0.02816851
$0.02816851$0.02816851
+2.20%(1D)

今天 HUSD (HUSD) 的价格

今天 HUSD (HUSD) 的实时价格为 0.02816851 USD。目前其市值为 $ 5.29M USD。HUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
HUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.06 USD
- HUSD 当天价格变化为 +2.23%
- 其循环供应量为 187.82M USD

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HUSD (HUSD) 价格表现 USD

今天内，HUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00061321
在过去30天内，HUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000170053
在过去60天内，HUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0018335080
在过去90天内，HUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007961178584447

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00061321+2.23%
30天$ +0.0000170053+0.06%
60天$ +0.0018335080+6.51%
90天$ +0.0007961178584447+2.91%

HUSD (HUSD) 价格分析

HUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02717811
$ 0.02717811$ 0.02717811

$ 0.0288333
$ 0.0288333$ 0.0288333

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

+0.01%

+2.23%

-19.09%

HUSD (HUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.29M
$ 5.29M$ 5.29M

$ 2.06
$ 2.06$ 2.06

187.82M
187.82M 187.82M

什么是HUSD (HUSD)

HUSD Token is issued by Stable Universal, with a 1:1 USD peg. Paxos Trust Company will act as the USD asset custodian, and HUSD Token will be subject to a monthly attestations.

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HUSD (HUSD) 资源

官网

大家还在问：关于 HUSD (HUSD) 的其他问题

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HUSD 兑换为当地货币

1 HUSD 兑换 AUD
A$0.045069616
1 HUSD 兑换 GBP
0.022534808
1 HUSD 兑换 EUR
0.0270417696
1 HUSD 兑换 USD
$0.02816851
1 HUSD 兑换 MYR
RM0.1259132397
1 HUSD 兑换 TRY
0.9946300881
1 HUSD 兑换 JPY
¥4.4261179763
1 HUSD 兑换 RUB
3.1405071799
1 HUSD 兑换 INR
2.4151680474
1 HUSD 兑换 IDR
Rp454.3307428453
1 HUSD 兑换 PHP
1.6315200992
1 HUSD 兑换 EGP
￡E.1.4306786229
1 HUSD 兑换 BRL
R$0.1788700385
1 HUSD 兑换 CAD
C$0.0405626544
1 HUSD 兑换 BDT
3.366136945
1 HUSD 兑换 NGN
43.6042901098
1 HUSD 兑换 UAH
1.1847675306
1 HUSD 兑换 VES
Bs1.43659401
1 HUSD 兑换 PKR
Rs7.8463384605
1 HUSD 兑换 KZT
14.7864959543
1 HUSD 兑换 THB
฿0.9653348377
1 HUSD 兑换 TWD
NT$0.9261806088
1 HUSD 兑换 CHF
Fr0.025351659
1 HUSD 兑换 HKD
HK$0.2188693227
1 HUSD 兑换 MAD
.د.م0.284501951