HUMAN Protocol 今日价格

HUMAN Protocol (HMT) 今日实时价格为 $ 0.00142205，过去 24 小时内变化了 23.58%。当前 HMT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00142205 每 HMT。

HUMAN Protocol 目前市值在 $ 1,421,923 排名第 #-，流通供应量为 757.87M HMT。过去 24 小时内，HMT 的交易价格在 $ 0.00111532（低点）和 $ 0.00186359（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.37，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HMT 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 -20.42%。过去一天，总交易量达到 $ 3.18K。

HUMAN Protocol（HMT）市场信息

市值 $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M 成交量（24H） $ 3.18K$ 3.18K $ 3.18K 完全稀释市值 $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M 流通量 757.87M 757.87M 757.87M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HUMAN Protocol 的当前市值为 $ 1.42M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.18K。HMT 的流通量为 757.87M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.42M。