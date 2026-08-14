Hivemapper 今日价格

Hivemapper (HONEY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 HONEY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HONEY。

Hivemapper 目前市值在 $ 3,487,321 排名第 #-，流通供应量为 6.11B HONEY。过去 24 小时内，HONEY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.376287，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HONEY 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 -8.77%。过去一天，总交易量达到 $ 70.62K。

Hivemapper（HONEY）市场信息

市值 $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M 成交量（24H） $ 70.62K$ 70.62K $ 70.62K 完全稀释市值 $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M 流通量 6.11B 6.11B 6.11B 总供应量 6,574,602,973.32048 6,574,602,973.32048 6,574,602,973.32048

Hivemapper 的当前市值为 $ 3.49M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 70.62K。HONEY 的流通量为 6.11B，总供应量是 6574602973.32048，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.75M。