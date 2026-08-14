Hegic 今日价格

Hegic (HEGIC) 今日实时价格为 $ 0.01413605，过去 24 小时内变化了 0.11%。当前 HEGIC 兑 USD 的汇率为 $ 0.01413605 每 HEGIC。

Hegic 目前市值在 $ 15,230,469 排名第 #-，流通供应量为 1.08B HEGIC。过去 24 小时内，HEGIC 的交易价格在 $ 0.01377405（低点）和 $ 0.0142137（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.642093，而历史最低价为 $ 0.0048443。

短期表现方面，HEGIC 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -0.65%。过去一天，总交易量达到 $ 567.21。

Hegic（HEGIC）市场信息

市值 $ 15.23M$ 15.23M $ 15.23M 成交量（24H） $ 567.21$ 567.21 $ 567.21 完全稀释市值 $ 15.23M$ 15.23M $ 15.23M 流通量 1.08B 1.08B 1.08B 总供应量 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0

Hegic 的当前市值为 $ 15.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 567.21。HEGIC 的流通量为 1.08B，总供应量是 1077684725.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.23M。