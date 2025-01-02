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Grai 价格 (GRAI)

USD

Grai (GRAI) 实时价格图表

$0.996583
$0.996583$0.996583
+0.80%(1D)

今天 Grai (GRAI) 的价格

今天 Grai (GRAI) 的实时价格为 0.996583 USD。目前其市值为 $ 738.65K USD。GRAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Grai 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 55.64K USD
- Grai 当天价格变化为 +0.81%
- 其循环供应量为 739.04K USD

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Grai (GRAI) 价格表现 USD

今天内，Grai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00805364
在过去30天内，Grai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0276021600
在过去60天内，Grai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0216616284
在过去90天内，Grai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0152122512260398

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00805364+0.81%
30天$ +0.0276021600+2.77%
60天$ +0.0216616284+2.17%
90天$ +0.0152122512260398+1.55%

Grai (GRAI) 价格分析

Grai 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.985634
$ 0.985634$ 0.985634

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

-0.22%

+0.81%

+3.88%

Grai (GRAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 738.65K
$ 738.65K$ 738.65K

$ 55.64K
$ 55.64K$ 55.64K

739.04K
739.04K 739.04K

什么是Grai (GRAI)

Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!

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Grai (GRAI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Grai (GRAI) 的其他问题

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GRAI 兑换为当地货币

1 GRAI 兑换 AUD
A$1.5945328
1 GRAI 兑换 GBP
0.7972664
1 GRAI 兑换 EUR
0.95671968
1 GRAI 兑换 USD
$0.996583
1 GRAI 兑换 MYR
RM4.45472601
1 GRAI 兑换 TRY
35.18934573
1 GRAI 兑换 JPY
¥156.61301845
1 GRAI 兑换 RUB
111.10903867
1 GRAI 兑换 INR
85.44702642
1 GRAI 兑换 IDR
Rp16,073.91710449
1 GRAI 兑换 PHP
57.71212153
1 GRAI 兑换 EGP
￡E.50.60648474
1 GRAI 兑换 BRL
R$6.32830205
1 GRAI 兑换 CAD
C$1.43507952
1 GRAI 兑换 BDT
119.0916685
1 GRAI 兑换 NGN
1,542.69055234
1 GRAI 兑换 UAH
41.91628098
1 GRAI 兑换 VES
Bs50.825733
1 GRAI 兑换 PKR
Rs277.59819465
1 GRAI 兑换 KZT
523.13631419
1 GRAI 兑换 THB
฿34.14293358
1 GRAI 兑换 TWD
NT$32.77761487
1 GRAI 兑换 CHF
Fr0.8969247
1 GRAI 兑换 HKD
HK$7.74344991
1 GRAI 兑换 MAD
.د.م10.0654883