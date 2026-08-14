Gittensor 今日价格

Gittensor (SN74) 今日实时价格为 $ 0.770507，过去 24 小时内变化了 2.17%。当前 SN74 兑 USD 的汇率为 $ 0.770507 每 SN74。

Gittensor 目前市值在 $ 3,483,094 排名第 #-，流通供应量为 4.52M SN74。过去 24 小时内，SN74 的交易价格在 $ 0.749618（低点）和 $ 0.781929（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.72，而历史最低价为 $ 0.01147608。

短期表现方面，SN74 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 +5.15%。过去一天，总交易量达到 $ 3.95K。

Gittensor（SN74）市场信息

市值 $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M 成交量（24H） $ 3.95K$ 3.95K $ 3.95K 完全稀释市值 $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M 流通量 4.52M 4.52M 4.52M 总供应量 4,520,494.262822472 4,520,494.262822472 4,520,494.262822472

Gittensor 的当前市值为 $ 3.48M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.95K。SN74 的流通量为 4.52M，总供应量是 4520494.262822472，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.48M。