Ghost 价格 (GHOST)
今天 Ghost (GHOST) 的实时价格为 0.04875461 USD。目前其市值为 $ 1.31M USD。GHOST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ghost 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.63K USD
- Ghost 当天价格变化为 -6.95%
- 其循环供应量为 26.53M USD
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今天内，Ghost 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00364408632040523。
在过去30天内，Ghost 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0089305086。
在过去60天内，Ghost 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021641537。
在过去90天内，Ghost 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00283697816060317。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00364408632040523
|-6.95%
|30天
|$ -0.0089305086
|-18.31%
|60天
|$ -0.0021641537
|-4.43%
|90天
|$ +0.00283697816060317
|+6.18%
Ghost 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.00%
-6.95%
-2.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GHOST is a Proof of Stake privacy coin to help make you nothing but a "ghost" when transacting online!
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|1 GHOST 兑换 AUD
A$0.078007376
|1 GHOST 兑换 GBP
￡0.039003688
|1 GHOST 兑换 EUR
€0.0468044256
|1 GHOST 兑换 USD
$0.04875461
|1 GHOST 兑换 MYR
RM0.2179331067
|1 GHOST 兑换 TRY
₺1.7215252791
|1 GHOST 兑换 JPY
¥7.6583741388
|1 GHOST 兑换 RUB
₽5.4356514689
|1 GHOST 兑换 INR
₹4.1802202614
|1 GHOST 兑换 IDR
Rp786.3645673283
|1 GHOST 兑换 PHP
₱2.8224043729
|1 GHOST 兑换 EGP
￡E.2.4757590958
|1 GHOST 兑换 BRL
R$0.3095917735
|1 GHOST 兑换 CAD
C$0.0702066384
|1 GHOST 兑换 BDT
৳5.826175895
|1 GHOST 兑换 NGN
₦75.4711611878
|1 GHOST 兑换 UAH
₴2.0506188966
|1 GHOST 兑换 VES
Bs2.48648511
|1 GHOST 兑换 PKR
Rs13.5805966155
|1 GHOST 兑换 KZT
₸25.5927574273
|1 GHOST 兑换 THB
฿1.6703329386
|1 GHOST 兑换 TWD
NT$1.6035391229
|1 GHOST 兑换 CHF
Fr0.043879149
|1 GHOST 兑换 HKD
HK$0.3788233197
|1 GHOST 兑换 MAD
.د.م0.492421561