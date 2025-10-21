Xeleb Protocol（XCX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.03464 $ 0.03464 $ 0.03464 24H最低价 $ 0.03761 $ 0.03761 $ 0.03761 24H最高价 24H最低价 $ 0.03464$ 0.03464 $ 0.03464 24H最高价 $ 0.03761$ 0.03761 $ 0.03761 历史最高 $ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065 $ 0.09145411179261065 最低价 $ 0.029927374357583258$ 0.029927374357583258 $ 0.029927374357583258 涨跌幅（1H） +0.32% 涨跌幅（1D） +5.77% 漲跌幅（7D） -10.76% 漲跌幅（7D） -10.76%

Xeleb Protocol（XCX）当前实时价格为 $ 0.03735。过去 24 小时内，XCX 的交易价格在 $ 0.03464 至 $ 0.03761 之间波动，市场活跃度显著。XCX 的历史最高价为 $ 0.09145411179261065，历史最低价为 $ 0.029927374357583258。

从短期表现来看，XCX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.32%，过去 24 小时内变动为 +5.77%，过去 7 天内累计变动为 -10.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Xeleb Protocol（XCX）市场信息

排名 No.1559 市值 $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M 成交量（24H） $ 190.11K$ 190.11K $ 190.11K 完全稀释市值 $ 37.35M$ 37.35M $ 37.35M 流通量 108.30M 108.30M 108.30M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 999,939,686.4589199 999,939,686.4589199 999,939,686.4589199 流通率 10.83% 所属公链 BSC

Xeleb Protocol 的当前市值为 $ 4.05M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 190.11K。XCX 的流通量为 108.30M，总供应量是 999939686.4589199，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 37.35M。