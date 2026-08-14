VERONA实时价格 (VERONA)
VERONA (VERONA) 今日实时价格为 $ 0.1015，过去 24 小时内变化了 0.78%。当前 VERONA 兑 USD 的汇率为 $ 0.1015 每 VERONA。
VERONA 目前市值在 $ 7.19M 排名第 #1044，流通供应量为 70.85M VERONA。过去 24 小时内，VERONA 的交易价格在 $ 0.1015（低点）和 $ 0.1033（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 12.087，而历史最低价为 $ 0.0914420447692363。
短期表现方面，VERONA 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -4.88%。过去一天，总交易量达到 $ 313.57。
No.1044
35.42%
XION
VERONA 的当前市值为 $ 7.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 313.57。VERONA 的流通量为 70.85M，总供应量是 200000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.30M。
0.00%
-0.77%
-4.88%
-4.88%
跟踪 VERONA 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000798
|-0.77%
|30天
|$ -0.0194
|-16.05%
|60天
|$ +0.0515
|+103.00%
|90天
|$ +0.0515
|+103.00%
今天，VERONA 记录了 $ -0.000798 (-0.77%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0194 (-16.05%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，VERONA 的变化为 $ +0.0515 (+103.00%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.0515 (+103.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 VERONA 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 VERONA 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|20‑80
|中性区
|正常节奏，无极端信号。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空头动能抬头。
|枢纽点
|现价 ＞ R2
|位于 R2 上方
|比近期“最贵”区间还贵，处于高位地带。
|BOLL (20,2)
|中轨 < 价格 ≤ 上轨
|中轨与上轨间
|偏强，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|1‑2 买
|20‑40% 卖出
|多数均线向下，顺排偏空。
|EMA 组
|1‑2 买
|20‑40% 卖出
|多数均线向下，顺排偏空。
**市场结构** XION_USDT 4h 周期现价 0.1214 位于中枢 0.1176 上方 3.23%，处于枢纽体系中上半区。MA 组与 EMA 组均录得 1-2 档买入占比，价格运行在短周期均线上方但尚未突破 R1 阻力 0.1186。结构呈现短期多头排列与中期震荡并存状态。 **动能状态** MACD 死叉与均线组买入信号形成分层背离。RSI 维持中性区间，KDJ 与 StochRSI 数据缺失导致快线动能无法确认。波动率指标 BOLL 状态未明，动能集中度存在不确定性。 **关键价位** 上方 R1 阻力位 0.1186 距现价 -2.31%，R2 阻力 0.1195 距现价 -1.56%，构成近端压力带。下方中枢支撑 0.1176 距现价 3.23%，S1 支撑 0.1167 距现价 4.03%，为回调首要观察区域。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，VERONA 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
XION (XION) 是一个运行在以太坊区块链上的去中心化金融（DeFi）代币。它旨在促进电子商务交易，并为企业和消费者提供无缝的支付解决方案。XION的主要角色是使用户能够在去中心化网络上创建、管理和安装全球支付解决方案，并提供现金回馈奖励。该代币采用基于以太坊的ERC-20标准，并利用权益证明（Proof-of-Stake）共识机制。其发行模型旨在通过奖励参与网络的用户代币，从而培育一个强大的生态系统。XION通常用于在线购物、订阅付款和忠诚度奖励，旨在简化和去中心化电子商务行业。
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