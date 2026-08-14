VERONA 今日价格

VERONA (VERONA) 今日实时价格为 $ 0.1015，过去 24 小时内变化了 0.78%。当前 VERONA 兑 USD 的汇率为 $ 0.1015 每 VERONA。

VERONA 目前市值在 $ 7.19M 排名第 #1044，流通供应量为 70.85M VERONA。过去 24 小时内，VERONA 的交易价格在 $ 0.1015（低点）和 $ 0.1033（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 12.087，而历史最低价为 $ 0.0914420447692363。

短期表现方面，VERONA 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -4.88%。过去一天，总交易量达到 $ 313.57。

VERONA（VERONA）市场信息

排名 No.1044 市值 $ 7.19M$ 7.19M $ 7.19M 成交量（24H） $ 313.57$ 313.57 $ 313.57 完全稀释市值 $ 20.30M$ 20.30M $ 20.30M 流通量 70.85M 70.85M 70.85M 最大供应量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 总供应量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 流通率 35.42% 所属公链 XION

VERONA 的当前市值为 $ 7.19M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 313.57。VERONA 的流通量为 70.85M，总供应量是 200000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.30M。