Zylo Ecosystem 今日价格

Zylo Ecosystem (ZYLO) 今日实时价格为 $ 0,03293，过去 24 小时内变化了 2,60%。当前 ZYLO 兑 USD 的汇率为 $ 0,03293 每 ZYLO。

Zylo Ecosystem 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ZYLO。过去 24 小时内，ZYLO 的交易价格在 $ 0,03218（低点）和 $ 0,03614（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ZYLO 在过去一小时内波动了 -%0,04，过去7 天内波动了 -%9,06。过去一天，总交易量达到 $ 223.46K。

Zylo Ecosystem（ZYLO）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 223.46K$ 223.46K $ 223.46K 完全稀释市值 $ 32,93M$ 32,93M $ 32,93M 流通量 ---- -- 最大供应量 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 总供应量 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 所属公链 SOL

Zylo Ecosystem 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 223.46K。ZYLO 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32,93M。