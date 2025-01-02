Gate 价格 (GT)
今天 Gate (GT) 的实时价格为 16.98 USD。目前其市值为 $ 2.14B USD。GT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Gate 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 20.51M USD
- Gate 当天价格变化为 +3.84%
- 其循环供应量为 125.82M USD
在获取 MEXC 上从 GT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 GT 价格信息的首选平台。
今天内，Gate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.627309。
在过去30天内，Gate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.3226824760。
在过去60天内，Gate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +16.9678966560。
在过去90天内，Gate 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +8.442400101558247。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.627309
|+3.84%
|30天
|$ +8.3226824760
|+49.01%
|60天
|$ +16.9678966560
|+99.93%
|90天
|$ +8.442400101558247
|+98.88%
Gate 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.27%
+3.84%
+3.76%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 GT 兑换 AUD
A$27.168
|1 GT 兑换 GBP
￡13.584
|1 GT 兑换 EUR
€16.3008
|1 GT 兑换 USD
$16.98
|1 GT 兑换 MYR
RM75.9006
|1 GT 兑换 TRY
₺599.5638
|1 GT 兑换 JPY
¥2,667.2184
|1 GT 兑换 RUB
₽1,893.1002
|1 GT 兑换 INR
₹1,455.8652
|1 GT 兑换 IDR
Rp273,870.9294
|1 GT 兑换 PHP
₱982.9722
|1 GT 兑换 EGP
￡E.862.2444
|1 GT 兑换 BRL
R$107.823
|1 GT 兑换 CAD
C$24.4512
|1 GT 兑换 BDT
৳2,029.11
|1 GT 兑换 NGN
₦26,284.7004
|1 GT 兑换 UAH
₴714.1788
|1 GT 兑换 VES
Bs865.98
|1 GT 兑换 PKR
Rs4,729.779
|1 GT 兑换 KZT
₸8,913.3114
|1 GT 兑换 THB
฿581.7348
|1 GT 兑换 TWD
NT$558.4722
|1 GT 兑换 CHF
Fr15.282
|1 GT 兑换 HKD
HK$131.9346
|1 GT 兑换 MAD
.د.م171.498