FXArbUSDTRY 今日价格

FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY) 今日实时价格为 $ 0,085033，过去 24 小时内变化了 0,11%。当前 FXARBUSDTRY 兑 USD 的汇率为 $ 0,085033 每 FXARBUSDTRY。

FXArbUSDTRY 目前市值在 $ 4.689.302 排名第 #-，流通供应量为 55,15M FXARBUSDTRY。过去 24 小时内，FXARBUSDTRY 的交易价格在 $ 0,085021（低点）和 $ 0,085196（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,085196，而历史最低价为 $ 0,083701。

短期表现方面，FXARBUSDTRY 在过去一小时内波动了 %0,00，过去7 天内波动了 +%0,07。过去一天，总交易量达到 $ 30,43。

FXArbUSDTRY（FXARBUSDTRY）市场信息

市值 $ 4,69M$ 4,69M $ 4,69M 成交量（24H） $ 30,43$ 30,43 $ 30,43 完全稀释市值 $ 4,69M$ 4,69M $ 4,69M 流通量 55,15M 55,15M 55,15M 总供应量 55.147.042,54 55.147.042,54 55.147.042,54

FXArbUSDTRY 的当前市值为 $ 4,69M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 30,43。FXARBUSDTRY 的流通量为 55,15M，总供应量是 55147042.54，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4,69M。