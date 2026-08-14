FML 今日价格

FML (FML) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.64%。当前 FML 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FML。

FML 目前市值在 $ 12,630.9 排名第 #-，流通供应量为 989.85M FML。过去 24 小时内，FML 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00117742，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FML 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -12.86%。过去一天，总交易量达到 --。

FML（FML）市场信息

市值 $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K 流通量 989.85M 989.85M 989.85M 总供应量 989,852,961.578506 989,852,961.578506 989,852,961.578506

FML 的当前市值为 $ 12.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FML 的流通量为 989.85M，总供应量是 989852961.578506，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.63K。