FIO Protocol 今日价格

FIO Protocol (FIO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 FIO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FIO。

FIO Protocol 目前市值在 $ 258,127 排名第 #-，流通供应量为 923.05M FIO。过去 24 小时内，FIO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.560433，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FIO 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -7.07%。过去一天，总交易量达到 $ 657.51。

FIO Protocol（FIO）市场信息

市值 $ 258.13K$ 258.13K $ 258.13K 成交量（24H） $ 657.51$ 657.51 $ 657.51 完全稀释市值 $ 279.65K$ 279.65K $ 279.65K 流通量 923.05M 923.05M 923.05M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FIO Protocol 的当前市值为 $ 258.13K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 657.51。FIO 的流通量为 923.05M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 279.65K。