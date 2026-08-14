Everscale 今日价格

Everscale (EVER) 今日实时价格为 $ 0.00302163，过去 24 小时内变化了 0.55%。当前 EVER 兑 USD 的汇率为 $ 0.00302163 每 EVER。

Everscale 目前市值在 $ 5,999,524 排名第 #-，流通供应量为 1.99B EVER。过去 24 小时内，EVER 的交易价格在 $ 0.00300215（低点）和 $ 0.00304365（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.9，而历史最低价为 $ 0.00220163。

短期表现方面，EVER 在过去一小时内波动了 +0.36%，过去7 天内波动了 +0.60%。过去一天，总交易量达到 $ 13.05K。

Everscale（EVER）市场信息

市值 $ 6.00M$ 6.00M $ 6.00M 成交量（24H） $ 13.05K$ 13.05K $ 13.05K 完全稀释市值 $ 6.40M$ 6.40M $ 6.40M 流通量 1.99B 1.99B 1.99B 总供应量 2,117,508,291.0 2,117,508,291.0 2,117,508,291.0

Everscale 的当前市值为 $ 6.00M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 13.05K。EVER 的流通量为 1.99B，总供应量是 2117508291.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.40M。