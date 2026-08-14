Ember Earn 今日价格

Ember Earn (EEARN) 今日实时价格为 $ 1.031，过去 24 小时内变化了 0.40%。当前 EEARN 兑 USD 的汇率为 $ 1.031 每 EEARN。

Ember Earn 目前市值在 $ 1,288,373 排名第 #-，流通供应量为 1.25M EEARN。过去 24 小时内，EEARN 的交易价格在 $ 1.031（低点）和 $ 1.036（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.036，而历史最低价为 $ 0.998919。

短期表现方面，EEARN 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +0.15%。过去一天，总交易量达到 $ 5.07K。

Ember Earn（EEARN）市场信息

市值 $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M 成交量（24H） $ 5.07K$ 5.07K $ 5.07K 完全稀释市值 $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M 流通量 1.25M 1.25M 1.25M 总供应量 1,250,000.0 1,250,000.0 1,250,000.0

Ember Earn 的当前市值为 $ 1.29M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.07K。EEARN 的流通量为 1.25M，总供应量是 1250000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.29M。