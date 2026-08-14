Divvy 今日价格

Divvy (DIVVY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 20.12%。当前 DIVVY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DIVVY。

Divvy 目前市值在 $ 71,475 排名第 #-，流通供应量为 995.35M DIVVY。过去 24 小时内，DIVVY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DIVVY 在过去一小时内波动了 -9.48%，过去7 天内波动了 -17.54%。过去一天，总交易量达到 --。

Divvy（DIVVY）市场信息

市值 $ 71.48K$ 71.48K $ 71.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 71.48K$ 71.48K $ 71.48K 流通量 995.35M 995.35M 995.35M 总供应量 995,349,339.1851863 995,349,339.1851863 995,349,339.1851863

Divvy 的当前市值为 $ 71.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DIVVY 的流通量为 995.35M，总供应量是 995349339.1851863，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 71.48K。