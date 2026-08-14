Dih 今日价格

Dih (DIH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.73%。当前 DIH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DIH。

Dih 目前市值在 $ 10,226.24 排名第 #-，流通供应量为 980.00M DIH。过去 24 小时内，DIH 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DIH 在过去一小时内波动了 -0.11%，过去7 天内波动了 +5.92%。过去一天，总交易量达到 --。

Dih（DIH）市场信息

市值 $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K 流通量 980.00M 980.00M 980.00M 总供应量 979,999,946.9530623 979,999,946.9530623 979,999,946.9530623

Dih 的当前市值为 $ 10.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DIH 的流通量为 980.00M，总供应量是 979999946.9530623，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.23K。