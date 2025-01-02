DIA 图标

DIA 价格 (DIA)

USD

DIA (DIA) 实时价格图表

$0.758499
$0.758499$0.758499
+10.50%(1D)

今天 DIA (DIA) 的价格

今天 DIA (DIA) 的实时价格为 0.758764 USD。目前其市值为 $ 90.82M USD。DIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
DIA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.06M USD
- DIA 当天价格变化为 +10.55%
- 其循环供应量为 119.68M USD

在获取 MEXC 上从 DIA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 DIA 价格信息的首选平台。

DIA (DIA) 价格表现 USD

今天内，DIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.072438
在过去30天内，DIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1588064977
在过去60天内，DIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0750623979
在过去90天内，DIA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1580797020538394

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.072438+10.55%
30天$ -0.1588064977-20.92%
60天$ -0.0750623979-9.89%
90天$ +0.1580797020538394+26.32%

DIA (DIA) 价格分析

DIA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.685088
$ 0.685088$ 0.685088

$ 0.758984
$ 0.758984$ 0.758984

$ 5.73
$ 5.73$ 5.73

+0.19%

+10.55%

+8.96%

DIA (DIA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 90.82M
$ 90.82M$ 90.82M

$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M

119.68M
119.68M 119.68M

什么是DIA (DIA)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

DIA (DIA) 资源

官网

大家还在问：关于 DIA (DIA) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

DIA 兑换为当地货币

1 DIA 兑换 AUD
A$1.2140224
1 DIA 兑换 GBP
0.6070112
1 DIA 兑换 EUR
0.72841344
1 DIA 兑换 USD
$0.758764
1 DIA 兑换 MYR
RM3.39167508
1 DIA 兑换 TRY
26.77678156
1 DIA 兑换 JPY
¥119.03489632
1 DIA 兑换 RUB
84.222804
1 DIA 兑换 INR
65.03366244
1 DIA 兑换 IDR
Rp12,238.12731892
1 DIA 兑换 PHP
43.88690976
1 DIA 兑换 EGP
￡E.38.51486064
1 DIA 兑换 BRL
R$4.81056376
1 DIA 兑换 CAD
C$1.09262016
1 DIA 兑换 BDT
90.672298
1 DIA 兑换 NGN
1,174.55149672
1 DIA 兑换 UAH
31.91361384
1 DIA 兑换 VES
Bs38.696964
1 DIA 兑换 PKR
Rs211.3537122
1 DIA 兑换 KZT
398.29798652
1 DIA 兑换 THB
฿25.98007936
1 DIA 兑换 TWD
NT$24.94057268
1 DIA 兑换 CHF
Fr0.6828876
1 DIA 兑换 HKD
HK$5.89559628
1 DIA 兑换 MAD
.د.م7.6635164