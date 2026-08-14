deployer 今日价格

deployer (DEPLOYER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.39%。当前 DEPLOYER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DEPLOYER。

deployer 目前市值在 $ 12,179.6 排名第 #-，流通供应量为 502.74M DEPLOYER。过去 24 小时内，DEPLOYER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DEPLOYER 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -17.14%。过去一天，总交易量达到 --。

deployer（DEPLOYER）市场信息

市值 $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.23K$ 24.23K $ 24.23K 流通量 502.74M 502.74M 502.74M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

deployer 的当前市值为 $ 12.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DEPLOYER 的流通量为 502.74M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.23K。