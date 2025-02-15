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Dawae 价格 (DAWAE)

USD

Dawae (DAWAE) 实时价格图表

$0.00022606
$0.00022606$0.00022606
+12.20%(1D)

今天 Dawae (DAWAE) 的价格

今天 Dawae (DAWAE) 的实时价格为 0.00022579 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DAWAE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dawae 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 27.50K USD
- Dawae 当天价格变化为 +12.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Dawae (DAWAE) 价格表现 USD

今天内，Dawae 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Dawae 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Dawae 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Dawae 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+12.10%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Dawae (DAWAE) 价格分析

Dawae 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00019906
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$ 0.00025048
$ 0.00025048$ 0.00025048

$ 0.00025048
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-0.63%

+12.10%

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Dawae (DAWAE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 27.50K
$ 27.50K$ 27.50K

0.00
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什么是Dawae (DAWAE)

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Dawae (DAWAE) 资源

官网

大家还在问：关于 Dawae (DAWAE) 的其他问题

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DAWAE 兑换为当地货币

1 DAWAE 兑换 AUD
A$0.0003544903
1 DAWAE 兑换 GBP
0.0001783741
1 DAWAE 兑换 EUR
0.0002145005
1 DAWAE 兑换 USD
$0.00022579
1 DAWAE 兑换 MYR
RM0.0010002497
1 DAWAE 兑换 TRY
0.0081781138
1 DAWAE 兑换 JPY
¥0.0343923328
1 DAWAE 兑换 RUB
0.0205604374
1 DAWAE 兑换 INR
0.0195692193
1 DAWAE 兑换 IDR
Rp3.6417736837
1 DAWAE 兑换 PHP
0.0130393725
1 DAWAE 兑换 EGP
￡E.0.0114227161
1 DAWAE 兑换 BRL
R$0.001287003
1 DAWAE 兑换 CAD
C$0.0003183639
1 DAWAE 兑换 BDT
0.0273612322
1 DAWAE 兑换 NGN
0.3415864015
1 DAWAE 兑换 UAH
0.009370285
1 DAWAE 兑换 VES
Bs0.01377319
1 DAWAE 兑换 PKR
Rs0.0630518575
1 DAWAE 兑换 KZT
0.1119421662
1 DAWAE 兑换 THB
฿0.0076113809
1 DAWAE 兑换 TWD
NT$0.0073788172
1 DAWAE 兑换 CHF
Fr0.0002009531
1 DAWAE 兑换 HKD
HK$0.0017566462
1 DAWAE 兑换 MAD
.د.م0.0022466105