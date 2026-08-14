Cycle Network 今日价格

Cycle Network (CYC) 今日实时价格为 $ 0.01388632，过去 24 小时内变化了 4.37%。当前 CYC 兑 USD 的汇率为 $ 0.01388632 每 CYC。

Cycle Network 目前市值在 $ 2,110,685 排名第 #-，流通供应量为 152.00M CYC。过去 24 小时内，CYC 的交易价格在 $ 0.01353344（低点）和 $ 0.01516699（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.11831，而历史最低价为 $ 0.00639678。

短期表现方面，CYC 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 +24.19%。过去一天，总交易量达到 $ 265.17K。

Cycle Network（CYC）市场信息

市值 $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M 成交量（24H） $ 265.17K$ 265.17K $ 265.17K 完全稀释市值 $ 13.89M$ 13.89M $ 13.89M 流通量 152.00M 152.00M 152.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cycle Network 的当前市值为 $ 2.11M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 265.17K。CYC 的流通量为 152.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.89M。