crypto guy 今日价格

crypto guy (CRYPTO GUY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.16%。当前 CRYPTO GUY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CRYPTO GUY。

crypto guy 目前市值在 $ 30,618 排名第 #-，流通供应量为 950.00M CRYPTO GUY。过去 24 小时内，CRYPTO GUY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00152308，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CRYPTO GUY 在过去一小时内波动了 +0.07%，过去7 天内波动了 -6.96%。过去一天，总交易量达到 --。

crypto guy（CRYPTO GUY）市场信息

市值 $ 30.62K$ 30.62K $ 30.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 32.23K$ 32.23K $ 32.23K 流通量 950.00M 950.00M 950.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

crypto guy 的当前市值为 $ 30.62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CRYPTO GUY 的流通量为 950.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.23K。