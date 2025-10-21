xMoney 当前实时价格为 0.04738 USD。跟踪 XMN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XMN 价格趋势。xMoney 当前实时价格为 0.04738 USD。跟踪 XMN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XMN 价格趋势。

xMoney 图标

xMoney实时价格 (XMN)

1 XMN 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0474
$0.0474$0.0474
-7.33%1D
USD
xMoney (XMN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 12:06:44 (UTC+8)

xMoney（XMN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.04555
$ 0.04555$ 0.04555
24H最低价
$ 0.06227
$ 0.06227$ 0.06227
24H最高价

$ 0.04555
$ 0.04555$ 0.04555

$ 0.06227
$ 0.06227$ 0.06227

$ 0.11390037525327498
$ 0.11390037525327498$ 0.11390037525327498

$ 0.019550382433716446
$ 0.019550382433716446$ 0.019550382433716446

-2.35%

-7.33%

+68.61%

+68.61%

xMoney（XMN）当前实时价格为 $ 0.04738。过去 24 小时内，XMN 的交易价格在 $ 0.04555$ 0.06227 之间波动，市场活跃度显著。XMN 的历史最高价为 $ 0.11390037525327498，历史最低价为 $ 0.019550382433716446

从短期表现来看，XMN 在过去 1 小时内的价格变动为 -2.35%，过去 24 小时内变动为 -7.33%，过去 7 天内累计变动为 +68.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

xMoney（XMN）市场信息

No.3687

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 787.02K
$ 787.02K$ 787.02K

$ 473.80M
$ 473.80M$ 473.80M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUI

xMoney 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 787.02K。XMN 的流通量为 0.00，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 473.80M

xMoney（XMN）价格历史 USD

跟踪 xMoney 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0037492-7.33%
30天$ +0.04238+847.60%
60天$ +0.04238+847.60%
90天$ +0.04238+847.60%
xMoney 今日价格变化

今天，XMN 记录了 $ -0.0037492 (-7.33%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

xMoney 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.04238 (+847.60%)，显示了该代币在短期内的表现。

xMoney 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，XMN 的变化为 $ +0.04238 (+847.60%)，从而更广泛地了解其表现。

xMoney 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.04238 (+847.60%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 xMoney（XMN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 xMoney 价格历史页面

什么是xMoney (XMN)

xMoney (XMN) 是一款符合 MiCA 标准的多功能代币，旨在连接传统金融与区块链创新。XMN 直接嵌入 xMoney 获得许可和监管的支付基础设施，使商家和消费者能够快速、可靠且清晰地进行交易。xMoney 提供了一个统一的生态系统，涵盖法币和加密货币支付、发卡、稳定币结算以及上/下坡解决方案。通过将 XMN 集成为核心实用型代币，该平台为商家和用户带来了切实的利益。商家可以享受更低的交易费用、嵌入会员积分的支付和基于代币的结算选项，而消费者则可以获得奖励并参与治理。与大多数实用型代币不同，XMN 从第一天起就已在现实世界中得到应用。它已集成到 xMoney 受监管的支付网关以及欧洲各地企业已在使用的服务中。其设计遵循欧盟的 MiCA 框架，确保合规性和透明度，并在全球交易所、机构和商家中建立信誉。

xMoney在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 xMoney 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 XMN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 xMoney 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 xMoney 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

xMoney 价格预测 (USD)

xMoney（XMN）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 xMoney（XMN）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 xMoney 的长期和短期价格预测。

现在就查看 xMoney 价格预测

xMoney（XMN）代币经济

了解 xMoney（XMN）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 XMN 代币的完整经济学

如何购买xMoney (XMN)

正在寻找如何购买 xMoney？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买xMoney。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

XMN 兑换为当地货币

xMoney资源

要更深入地了解 xMoney，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方xMoney网站
区块查询

人们还问：关于xMoney的其他问题

xMoney（XMN）今日价格是多少？
XMN 实时价格为 0.04738 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 XMN 兑 USD 的价格是多少？
当前 XMN 兑 USD 的价格为 $ 0.04738。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
xMoney 的市值是多少？
XMN 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
XMN 的流通供应量是多少？
XMN 的流通供应量为 0.00 USD
XMN 的历史最高价（ATH）是多少？
XMN 的历史最高价是 0.11390037525327498 USD
XMN 的历史最低价（ATL）是多少？
XMN 的历史最低价是 0.019550382433716446 USD
XMN 的交易量是多少？
XMN 的 24 小时实时交易量为 $ 787.02K USD
XMN 今年会涨吗？
XMN 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 XMN 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 12:06:44 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

