Compound USDC（CUSDC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.02523912 24H最高价 $ 0.02529024 历史最高 $ 0.220912 最低价 $ 0.00620705 涨跌幅（1H） +0.00% 涨跌幅（1D） +0.00% 漲跌幅（7D） +0.05%

Compound USDC（CUSDC）当前实时价格为 $0.02525055。过去 24 小时内，CUSDC 的交易价格在 $ 0.02523912 至 $ 0.02529024 之间波动，市场活跃度显著。CUSDC 的历史最高价为 $ 0.220912，历史最低价为 $ 0.00620705。

从短期表现来看，CUSDC 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.00%，过去 7 天内累计变动为 +0.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Compound USDC（CUSDC）市场信息

市值 $ 31.84M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 31.84M 流通量 1.26B 总供应量 1,261,120,021.607444

Compound USDC 的当前市值为 $ 31.84M, 它过去 24 小时的交易量为 --。CUSDC 的流通量为 1.26B，总供应量是 1261120021.607444，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.84M。