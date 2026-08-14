Clawed Code 今日价格

Clawed Code (CLAWED) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.80%。当前 CLAWED 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CLAWED。

Clawed Code 目前市值在 $ 11,348.43 排名第 #-，流通供应量为 859.26M CLAWED。过去 24 小时内，CLAWED 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLAWED 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 +9.60%。过去一天，总交易量达到 --。

Clawed Code（CLAWED）市场信息

市值 $ 11.35K$ 11.35K $ 11.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.20K$ 13.20K $ 13.20K 流通量 859.26M 859.26M 859.26M 总供应量 999,260,564.342457 999,260,564.342457 999,260,564.342457

Clawed Code 的当前市值为 $ 11.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLAWED 的流通量为 859.26M，总供应量是 999260564.342457，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.20K。