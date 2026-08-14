Chibification 今日价格

Chibification (CHIBI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.90%。当前 CHIBI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHIBI。

Chibification 目前市值在 $ 37,811 排名第 #-，流通供应量为 999.74M CHIBI。过去 24 小时内，CHIBI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00131443，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHIBI 在过去一小时内波动了 -1.37%，过去7 天内波动了 -25.51%。过去一天，总交易量达到 --。

Chibification（CHIBI）市场信息

市值 $ 37.81K$ 37.81K $ 37.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 37.81K$ 37.81K $ 37.81K 流通量 999.74M 999.74M 999.74M 总供应量 999,742,044.04731 999,742,044.04731 999,742,044.04731

Chibification 的当前市值为 $ 37.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHIBI 的流通量为 999.74M，总供应量是 999742044.04731，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 37.81K。