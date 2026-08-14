breadcat 今日价格

breadcat (BREADCAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 165.69%。当前 BREADCAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BREADCAT。

breadcat 目前市值在 $ 45,415 排名第 #-，流通供应量为 960.82M BREADCAT。过去 24 小时内，BREADCAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BREADCAT 在过去一小时内波动了 -11.32%，过去7 天内波动了 +111.43%。过去一天，总交易量达到 --。

breadcat（BREADCAT）市场信息

市值 $ 45.42K$ 45.42K $ 45.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 45.42K$ 45.42K $ 45.42K 流通量 960.82M 960.82M 960.82M 总供应量 960,815,943.430852 960,815,943.430852 960,815,943.430852

breadcat 的当前市值为 $ 45.42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BREADCAT 的流通量为 960.82M，总供应量是 960815943.430852，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.42K。