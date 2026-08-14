BOLD 今日价格

BOLD (BOLD) 今日实时价格为 $ 0.9992，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 BOLD 兑 USD 的汇率为 $ 0.9992 每 BOLD。

BOLD 目前市值在 $ 30,665,429 排名第 #-，流通供应量为 30.69M BOLD。过去 24 小时内，BOLD 的交易价格在 $ 0.999123（低点）和 $ 1.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.013，而历史最低价为 $ 0.982941。

短期表现方面，BOLD 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -0.11%。过去一天，总交易量达到 $ 1.15M。

BOLD（BOLD）市场信息

市值 $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M 成交量（24H） $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 完全稀释市值 $ 30.67M$ 30.67M $ 30.67M 流通量 30.69M 30.69M 30.69M 总供应量 30,689,523.38983095 30,689,523.38983095 30,689,523.38983095

BOLD 的当前市值为 $ 30.67M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.15M。BOLD 的流通量为 30.69M，总供应量是 30689523.38983095，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.67M。