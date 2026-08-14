BloxAPI 今日价格

BloxAPI (BLOXX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.53%。当前 BLOXX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BLOXX。

BloxAPI 目前市值在 $ 143,836 排名第 #-，流通供应量为 999.98M BLOXX。过去 24 小时内，BLOXX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0014018，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BLOXX 在过去一小时内波动了 -7.79%，过去7 天内波动了 -4.87%。过去一天，总交易量达到 $ 10.51K。

BloxAPI（BLOXX）市场信息

市值 $ 143.84K$ 143.84K $ 143.84K 成交量（24H） $ 10.51K$ 10.51K $ 10.51K 完全稀释市值 $ 143.84K$ 143.84K $ 143.84K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,980,015.959174 999,980,015.959174 999,980,015.959174

BloxAPI 的当前市值为 $ 143.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.51K。BLOXX 的流通量为 999.98M，总供应量是 999980015.959174，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 143.84K。