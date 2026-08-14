Bitsocial 今日价格

Bitsocial (BSO) 今日实时价格为 $ 0.00581381，过去 24 小时内变化了 10.35%。当前 BSO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00581381 每 BSO。

Bitsocial 目前市值在 $ 1,220,900 排名第 #-，流通供应量为 210.00M BSO。过去 24 小时内，BSO 的交易价格在 $ 0.00526421（低点）和 $ 0.00583908（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0110834，而历史最低价为 $ 0.00526421。

短期表现方面，BSO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -7.09%。过去一天，总交易量达到 $ 1.81K。

Bitsocial（BSO）市场信息

市值 $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M 成交量（24H） $ 1.81K$ 1.81K $ 1.81K 完全稀释市值 $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M 流通量 210.00M 210.00M 210.00M 总供应量 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Bitsocial 的当前市值为 $ 1.22M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.81K。BSO 的流通量为 210.00M，总供应量是 210000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.22M。