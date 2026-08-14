BITIZENS 今日价格

BITIZENS (BPEG) 今日实时价格为 $ 1.29，过去 24 小时内变化了 0.47%。当前 BPEG 兑 USD 的汇率为 $ 1.29 每 BPEG。

BITIZENS 目前市值在 $ 12,854.81 排名第 #-，流通供应量为 10.00K BPEG。过去 24 小时内，BPEG 的交易价格在 $ 1.28（低点）和 $ 1.3（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 13.26，而历史最低价为 $ 1.26。

短期表现方面，BPEG 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -11.50%。过去一天，总交易量达到 $ 169.93。

BITIZENS（BPEG）市场信息

市值 $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K 成交量（24H） $ 169.93$ 169.93 $ 169.93 完全稀释市值 $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K 流通量 10.00K 10.00K 10.00K 总供应量 10,000.0 10,000.0 10,000.0

BITIZENS 的当前市值为 $ 12.85K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 169.93。BPEG 的流通量为 10.00K，总供应量是 10000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.85K。