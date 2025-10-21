MultiBank Group（MBG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.6793 24H最高价 $ 0.8016 历史最高 $ 1.6915943417368275 最低价 $ 0.36701751283509526 涨跌幅（1H） -6.01% 涨跌幅（1D） -12.03% 漲跌幅（7D） -36.04%

MultiBank Group（MBG）当前实时价格为 $ 0.6903。过去 24 小时内，MBG 的交易价格在 $ 0.6793 至 $ 0.8016 之间波动，市场活跃度显著。MBG 的历史最高价为 $ 1.6915943417368275，历史最低价为 $ 0.36701751283509526。

从短期表现来看，MBG 在过去 1 小时内的价格变动为 -6.01%，过去 24 小时内变动为 -12.03%，过去 7 天内累计变动为 -36.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MultiBank Group（MBG）市场信息

排名 No.3253 市值 ---- -- 成交量（24H） $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M 完全稀释市值 $ 690.30M$ 690.30M $ 690.30M 流通量 ---- -- 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

MultiBank Group 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.26M。MBG 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 690.30M。