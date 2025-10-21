MultiBank Group 当前实时价格为 0.6903 USD。跟踪 MBG 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MBG 价格趋势。MultiBank Group 当前实时价格为 0.6903 USD。跟踪 MBG 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 MBG 价格趋势。

MultiBank Group 图标

MultiBank Group实时价格 (MBG)

1 MBG 兑换为 USD 的实时价格：

$0.69
$0.69$0.69
-12.03%1D
USD
MultiBank Group (MBG) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:41:13 (UTC+8)

MultiBank Group（MBG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.6793
$ 0.6793$ 0.6793
24H最低价
$ 0.8016
$ 0.8016$ 0.8016
24H最高价

$ 0.6793
$ 0.6793$ 0.6793

$ 0.8016
$ 0.8016$ 0.8016

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

-6.01%

-12.03%

-36.04%

-36.04%

MultiBank Group（MBG）当前实时价格为 $ 0.6903。过去 24 小时内，MBG 的交易价格在 $ 0.6793$ 0.8016 之间波动，市场活跃度显著。MBG 的历史最高价为 $ 1.6915943417368275，历史最低价为 $ 0.36701751283509526

从短期表现来看，MBG 在过去 1 小时内的价格变动为 -6.01%，过去 24 小时内变动为 -12.03%，过去 7 天内累计变动为 -36.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MultiBank Group（MBG）市场信息

No.3253

--
----

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

$ 690.30M
$ 690.30M$ 690.30M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

MultiBank Group 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.26M。MBG 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 690.30M

MultiBank Group（MBG）价格历史 USD

跟踪 MultiBank Group 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.094358-12.03%
30天$ -0.4137-37.48%
60天$ -1.6119-70.02%
90天$ -0.7303-51.41%
MultiBank Group 今日价格变化

今天，MBG 记录了 $ -0.094358 (-12.03%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

MultiBank Group 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.4137 (-37.48%)，显示了该代币在短期内的表现。

MultiBank Group 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，MBG 的变化为 $ -1.6119 (-70.02%)，从而更广泛地了解其表现。

MultiBank Group 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.7303 (-51.41%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 MultiBank Group（MBG）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 MultiBank Group 价格历史页面

什么是MultiBank Group (MBG)

MultiBank 集团成立于 2005 年，总部位于加州，是全球规模最大、监管最严格的线上金融衍生性商品机构之一。集团总部位于杜拜，在全球设有 25 多个办事处，服务 100 多个国家的 200 多万名客户。凭借强大的合规性、先进的技术以及对金融诚信的重视，MultiBank 集团在全球范围内提供安全、无缝的交易体验。

如今，集团正引领业界最具雄心壮志的现实世界资产 (RWA) 代币化项目之一，以其首个实用型代币 $MBG 为核心，引领金融的未来发展。

MultiBank Group在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 MultiBank Group 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 MBG 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 MultiBank Group 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 MultiBank Group 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

MultiBank Group 价格预测 (USD)

MultiBank Group（MBG）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 MultiBank Group（MBG）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 MultiBank Group 的长期和短期价格预测。

现在就查看 MultiBank Group 价格预测

MultiBank Group（MBG）代币经济

了解 MultiBank Group（MBG）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 MBG 代币的完整经济学

如何购买MultiBank Group (MBG)

正在寻找如何购买 MultiBank Group？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买MultiBank Group。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

MBG 兑换为当地货币

MultiBank Group资源

要更深入地了解 MultiBank Group，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方MultiBank Group网站
区块查询

人们还问：关于MultiBank Group的其他问题

MultiBank Group（MBG）今日价格是多少？
MBG 实时价格为 0.6903 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 MBG 兑 USD 的价格是多少？
当前 MBG 兑 USD 的价格为 $ 0.6903。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
MultiBank Group 的市值是多少？
MBG 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
MBG 的流通供应量是多少？
MBG 的流通供应量为 -- USD
MBG 的历史最高价（ATH）是多少？
MBG 的历史最高价是 1.6915943417368275 USD
MBG 的历史最低价（ATL）是多少？
MBG 的历史最低价是 0.36701751283509526 USD
MBG 的交易量是多少？
MBG 的 24 小时实时交易量为 $ 3.26M USD
MBG 今年会涨吗？
MBG 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 MBG 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:41:13 (UTC+8)

MultiBank Group（MBG）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

MBG 兑 USD 计算器

数量

MBG
MBG
USD
USD

1 MBG = 0.6903 USD

交易 MBG

MBG/USDT
$0.69
$0.69$0.69
-11.94%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

$114,559.40
$4,156.03
$0.03804
$5.4634
$199.64
$4,156.03
$114,559.40
$199.64
$2.6452
$0.20444
$0.00000
$0.00000
$0.0165
$0.000000000000097
$0.010042
$0.000000000000000000015733
$0.000000000000017
$0.0615
$0.0003221
$0.0000000000000000000087
