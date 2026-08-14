Bistroo 今日价格

Bistroo (BIST) 今日实时价格为 $ 0.00118578，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BIST 兑 USD 的汇率为 $ 0.00118578 每 BIST。

Bistroo 目前市值在 $ 71,197 排名第 #-，流通供应量为 50.78M BIST。过去 24 小时内，BIST 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.257443，而历史最低价为 $ 0.00117732。

短期表现方面，BIST 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 20.48。

Bistroo（BIST）市场信息

市值 $ 71.20K$ 71.20K $ 71.20K 成交量（24H） $ 20.48$ 20.48 $ 20.48 完全稀释市值 $ 118.58K$ 118.58K $ 118.58K 流通量 50.78M 50.78M 50.78M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Bistroo 的当前市值为 $ 71.20K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.48。BIST 的流通量为 50.78M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 118.58K。