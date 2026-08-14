BILLZ 今日价格

BILLZ ($BILLZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.39%。当前 $BILLZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 $BILLZ。

BILLZ 目前市值在 $ 41,730 排名第 #-，流通供应量为 600.00M $BILLZ。过去 24 小时内，$BILLZ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，$BILLZ 在过去一小时内波动了 -2.24%，过去7 天内波动了 +5.86%。过去一天，总交易量达到 --。

BILLZ（$BILLZ）市场信息

市值 $ 41.73K$ 41.73K $ 41.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 52.16K$ 52.16K $ 52.16K 流通量 600.00M 600.00M 600.00M 总供应量 999,996,783.5661459 999,996,783.5661459 999,996,783.5661459

BILLZ 的当前市值为 $ 41.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。$BILLZ 的流通量为 600.00M，总供应量是 999996783.5661459，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 52.16K。