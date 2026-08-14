BigWil 今日价格

BigWil (BWIL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 BWIL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BWIL。

BigWil 目前市值在 $ 22,835 排名第 #-，流通供应量为 46.55M BWIL。过去 24 小时内，BWIL 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00115157，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BWIL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -5.57%。过去一天，总交易量达到 $ 35.98。

BigWil（BWIL）市场信息

市值 $ 22.84K$ 22.84K $ 22.84K 成交量（24H） $ 35.98$ 35.98 $ 35.98 完全稀释市值 $ 490.54K$ 490.54K $ 490.54K 流通量 46.55M 46.55M 46.55M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BigWil 的当前市值为 $ 22.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 35.98。BWIL 的流通量为 46.55M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 490.54K。