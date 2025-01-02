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Beni 价格 (BENI)

USD

Beni (BENI) 实时价格图表

$0.00111803
$0.00111803$0.00111803
-1.90%(1D)

今天 Beni (BENI) 的价格

今天 Beni (BENI) 的实时价格为 0.00111803 USD。目前其市值为 $ 1.11M USD。BENI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Beni 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.38K USD
- Beni 当天价格变化为 -1.97%
- 其循环供应量为 991.68M USD

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Beni (BENI) 价格表现 USD

今天内，Beni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Beni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003592580
在过去60天内，Beni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005758561
在过去90天内，Beni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005719431209380144

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.97%
30天$ -0.0003592580-32.13%
60天$ +0.0005758561+51.51%
90天$ +0.0005719431209380144+104.73%

Beni (BENI) 价格分析

Beni 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00110793
$ 0.00110793$ 0.00110793

$ 0.00114439
$ 0.00114439$ 0.00114439

$ 0.00927137
$ 0.00927137$ 0.00927137

+0.00%

-1.97%

-31.03%

Beni (BENI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

$ 6.38K
$ 6.38K$ 6.38K

991.68M
991.68M 991.68M

什么是Beni (BENI)

Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets.

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Beni (BENI) 资源

官网

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BENI 兑换为当地货币

1 BENI 兑换 AUD
A$0.001788848
1 BENI 兑换 GBP
0.000894424
1 BENI 兑换 EUR
0.0010733088
1 BENI 兑换 USD
$0.00111803
1 BENI 兑换 MYR
RM0.0050087744
1 BENI 兑换 TRY
0.0394888196
1 BENI 兑换 JPY
¥0.1753406449
1 BENI 兑换 RUB
0.1229721197
1 BENI 兑换 INR
0.0958598922
1 BENI 兑换 IDR
Rp18.0327394109
1 BENI 兑换 PHP
0.064733937
1 BENI 兑换 EGP
￡E.0.0567512028
1 BENI 兑换 BRL
R$0.0070883102
1 BENI 兑换 CAD
C$0.0016099632
1 BENI 兑换 BDT
0.133604585
1 BENI 兑换 NGN
1.7306880794
1 BENI 兑换 UAH
0.0470243418
1 BENI 兑换 VES
Bs0.05701953
1 BENI 兑换 PKR
Rs0.3114272565
1 BENI 兑换 KZT
0.5868874879
1 BENI 兑换 THB
฿0.0383148881
1 BENI 兑换 TWD
NT$0.0367496461
1 BENI 兑换 CHF
Fr0.001006227
1 BENI 兑换 HKD
HK$0.0086870931
1 BENI 兑换 MAD
.د.م0.011292103