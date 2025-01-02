Beni 价格 (BENI)
今天 Beni (BENI) 的实时价格为 0.00111803 USD。目前其市值为 $ 1.11M USD。BENI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Beni 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.38K USD
- Beni 当天价格变化为 -1.97%
- 其循环供应量为 991.68M USD
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今天内，Beni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Beni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003592580。
在过去60天内，Beni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005758561。
在过去90天内，Beni 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005719431209380144。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.97%
|30天
|$ -0.0003592580
|-32.13%
|60天
|$ +0.0005758561
|+51.51%
|90天
|$ +0.0005719431209380144
|+104.73%
Beni 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.00%
-1.97%
-31.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets.
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|1 BENI 兑换 AUD
A$0.001788848
|1 BENI 兑换 GBP
￡0.000894424
|1 BENI 兑换 EUR
€0.0010733088
|1 BENI 兑换 USD
$0.00111803
|1 BENI 兑换 MYR
RM0.0050087744
|1 BENI 兑换 TRY
₺0.0394888196
|1 BENI 兑换 JPY
¥0.1753406449
|1 BENI 兑换 RUB
₽0.1229721197
|1 BENI 兑换 INR
₹0.0958598922
|1 BENI 兑换 IDR
Rp18.0327394109
|1 BENI 兑换 PHP
₱0.064733937
|1 BENI 兑换 EGP
￡E.0.0567512028
|1 BENI 兑换 BRL
R$0.0070883102
|1 BENI 兑换 CAD
C$0.0016099632
|1 BENI 兑换 BDT
৳0.133604585
|1 BENI 兑换 NGN
₦1.7306880794
|1 BENI 兑换 UAH
₴0.0470243418
|1 BENI 兑换 VES
Bs0.05701953
|1 BENI 兑换 PKR
Rs0.3114272565
|1 BENI 兑换 KZT
₸0.5868874879
|1 BENI 兑换 THB
฿0.0383148881
|1 BENI 兑换 TWD
NT$0.0367496461
|1 BENI 兑换 CHF
Fr0.001006227
|1 BENI 兑换 HKD
HK$0.0086870931
|1 BENI 兑换 MAD
.د.م0.011292103