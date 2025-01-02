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bAlpha 价格 (BALPHA)

USD

bAlpha (BALPHA) 实时价格图表

$11.23
$11.23$11.23
+2.30%(1D)

今天 bAlpha (BALPHA) 的价格

今天 bAlpha (BALPHA) 的实时价格为 11.23 USD。目前其市值为 $ 202.07K USD。BALPHA 兑换 USD 的价格为实时更新。
bAlpha 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 305.23 USD
- bAlpha 当天价格变化为 +2.37%
- 其循环供应量为 18.00K USD

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bAlpha (BALPHA) 价格表现 USD

今天内，bAlpha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.259994
在过去30天内，bAlpha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.1034991050
在过去60天内，bAlpha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.0969083300
在过去90天内，bAlpha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.259994+2.37%
30天$ -1.1034991050-9.82%
60天$ +3.0969083300+27.58%
90天$ 0--

bAlpha (BALPHA) 价格分析

bAlpha 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 10.95
$ 10.95$ 10.95

$ 11.28
$ 11.28$ 11.28

$ 42,136
$ 42,136$ 42,136

--

+2.37%

-16.81%

bAlpha (BALPHA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 202.07K
$ 202.07K$ 202.07K

$ 305.23
$ 305.23$ 305.23

18.00K
18.00K 18.00K

什么是bAlpha (BALPHA)

bALPHA is the first data token of Big Data Protocol, and can be redeemed for access to the bALPHA collection.

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bAlpha (BALPHA) 资源

官网

大家还在问：关于 bAlpha (BALPHA) 的其他问题

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BALPHA 兑换为当地货币

1 BALPHA 兑换 AUD
A$17.968
1 BALPHA 兑换 GBP
8.984
1 BALPHA 兑换 EUR
10.7808
1 BALPHA 兑换 USD
$11.23
1 BALPHA 兑换 MYR
RM50.1981
1 BALPHA 兑换 TRY
396.5313
1 BALPHA 兑换 JPY
¥1,760.4148
1 BALPHA 兑换 RUB
1,252.3696
1 BALPHA 兑换 INR
962.8602
1 BALPHA 兑换 IDR
Rp181,129.0069
1 BALPHA 兑换 PHP
650.6662
1 BALPHA 兑换 EGP
￡E.570.0348
1 BALPHA 兑换 BRL
R$69.7383
1 BALPHA 兑换 CAD
C$16.1712
1 BALPHA 兑换 BDT
1,341.985
1 BALPHA 兑换 NGN
17,356.9757
1 BALPHA 兑换 UAH
472.8953
1 BALPHA 兑换 VES
Bs572.73
1 BALPHA 兑换 PKR
Rs3,129.801
1 BALPHA 兑换 KZT
5,894.9639
1 BALPHA 兑换 THB
฿384.8521
1 BALPHA 兑换 TWD
NT$369.2424
1 BALPHA 兑换 CHF
Fr10.107
1 BALPHA 兑换 HKD
HK$87.2571
1 BALPHA 兑换 MAD
.د.م113.5353