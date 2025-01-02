bAlpha 价格 (BALPHA)
今天 bAlpha (BALPHA) 的实时价格为 11.23 USD。目前其市值为 $ 202.07K USD。BALPHA 兑换 USD 的价格为实时更新。
bAlpha 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 305.23 USD
- bAlpha 当天价格变化为 +2.37%
- 其循环供应量为 18.00K USD
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今天内，bAlpha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.259994。
在过去30天内，bAlpha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.1034991050。
在过去60天内，bAlpha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.0969083300。
在过去90天内，bAlpha 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.259994
|+2.37%
|30天
|$ -1.1034991050
|-9.82%
|60天
|$ +3.0969083300
|+27.58%
|90天
|$ 0
|--
bAlpha 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+2.37%
-16.81%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
bALPHA is the first data token of Big Data Protocol, and can be redeemed for access to the bALPHA collection.
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|1 BALPHA 兑换 AUD
A$17.968
|1 BALPHA 兑换 GBP
￡8.984
|1 BALPHA 兑换 EUR
€10.7808
|1 BALPHA 兑换 USD
$11.23
|1 BALPHA 兑换 MYR
RM50.1981
|1 BALPHA 兑换 TRY
₺396.5313
|1 BALPHA 兑换 JPY
¥1,760.4148
|1 BALPHA 兑换 RUB
₽1,252.3696
|1 BALPHA 兑换 INR
₹962.8602
|1 BALPHA 兑换 IDR
Rp181,129.0069
|1 BALPHA 兑换 PHP
₱650.6662
|1 BALPHA 兑换 EGP
￡E.570.0348
|1 BALPHA 兑换 BRL
R$69.7383
|1 BALPHA 兑换 CAD
C$16.1712
|1 BALPHA 兑换 BDT
৳1,341.985
|1 BALPHA 兑换 NGN
₦17,356.9757
|1 BALPHA 兑换 UAH
₴472.8953
|1 BALPHA 兑换 VES
Bs572.73
|1 BALPHA 兑换 PKR
Rs3,129.801
|1 BALPHA 兑换 KZT
₸5,894.9639
|1 BALPHA 兑换 THB
฿384.8521
|1 BALPHA 兑换 TWD
NT$369.2424
|1 BALPHA 兑换 CHF
Fr10.107
|1 BALPHA 兑换 HKD
HK$87.2571
|1 BALPHA 兑换 MAD
.د.م113.5353