Anome 今日价格

Anome (ANOME) 今日实时价格为 $ 0.01692174，过去 24 小时内变化了 0.13%。当前 ANOME 兑 USD 的汇率为 $ 0.01692174 每 ANOME。

Anome 目前市值在 $ 507,659 排名第 #-，流通供应量为 30.00M ANOME。过去 24 小时内，ANOME 的交易价格在 $ 0.01662323（低点）和 $ 0.01798884（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.198258，而历史最低价为 $ 0.00734374。

短期表现方面，ANOME 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 -4.89%。过去一天，总交易量达到 $ 295.72K。

Anome（ANOME）市场信息

市值 $ 507.66K$ 507.66K $ 507.66K 成交量（24H） $ 295.72K$ 295.72K $ 295.72K 完全稀释市值 $ 16.92M$ 16.92M $ 16.92M 流通量 30.00M 30.00M 30.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Anome 的当前市值为 $ 507.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 295.72K。ANOME 的流通量为 30.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.92M。