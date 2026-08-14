Andy on ETH 今日价格

Andy on ETH (ANDY) 今日实时价格为 $ 0.03406198，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ANDY 兑 USD 的汇率为 $ 0.03406198 每 ANDY。

Andy on ETH 目前市值在 $ 32,813 排名第 #-，流通供应量为 963.32K ANDY。过去 24 小时内，ANDY 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.4，而历史最低价为 $ 0.02430223。

短期表现方面，ANDY 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.88%。过去一天，总交易量达到 $ 49.97。

Andy on ETH（ANDY）市场信息

市值 $ 32.81K$ 32.81K $ 32.81K 成交量（24H） $ 49.97$ 49.97 $ 49.97 完全稀释市值 $ 34.06K$ 34.06K $ 34.06K 流通量 963.32K 963.32K 963.32K 总供应量 963,324.0 963,324.0 963,324.0

Andy on ETH 的当前市值为 $ 32.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 49.97。ANDY 的流通量为 963.32K，总供应量是 963324.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.06K。