AllUnity CHF 今日价格

AllUnity CHF (CHFAU) 今日实时价格为 $ 1.23，过去 24 小时内变化了 0.09%。当前 CHFAU 兑 USD 的汇率为 $ 1.23 每 CHFAU。

AllUnity CHF 目前市值在 $ 59,378,465 排名第 #-，流通供应量为 48.32M CHFAU。过去 24 小时内，CHFAU 的交易价格在 $ 1.23（低点）和 $ 1.23（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.24，而历史最低价为 $ 1.23。

短期表现方面，CHFAU 在过去一小时内波动了 +0.13%，过去7 天内波动了 -0.23%。过去一天，总交易量达到 $ 975.58。

AllUnity CHF（CHFAU）市场信息

市值 $ 59.38M$ 59.38M $ 59.38M 成交量（24H） $ 975.58$ 975.58 $ 975.58 完全稀释市值 $ 59.38M$ 59.38M $ 59.38M 流通量 48.32M 48.32M 48.32M 总供应量 48,319,521.921656 48,319,521.921656 48,319,521.921656

AllUnity CHF 的当前市值为 $ 59.38M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 975.58。CHFAU 的流通量为 48.32M，总供应量是 48319521.921656，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 59.38M。