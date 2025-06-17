Alchemist 价格 (MIST)
今天 Alchemist (MIST) 的实时价格为 0.495374 USD。目前其市值为 $ 1.24M USD。MIST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Alchemist 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Alchemist 当天价格变化为 +2.08%
- 其循环供应量为 2.50M USD
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今天内，Alchemist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01010442。
在过去30天内，Alchemist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0067219774。
在过去60天内，Alchemist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2969515975。
在过去90天内，Alchemist 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0967571520413892。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01010442
|+2.08%
|30天
|$ +0.0067219774
|+1.36%
|60天
|$ +0.2969515975
|+59.94%
|90天
|$ +0.0967571520413892
|+24.27%
Alchemist 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
+2.08%
+2.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MIST 兑换 VND
₫13,035.76681
|1 MIST 兑换 AUD
A$0.75296848
|1 MIST 兑换 GBP
￡0.36162302
|1 MIST 兑换 EUR
€0.42602164
|1 MIST 兑换 USD
$0.495374
|1 MIST 兑换 MYR
RM2.10038576
|1 MIST 兑换 TRY
₺19.51278186
|1 MIST 兑换 JPY
¥71.64594162
|1 MIST 兑换 RUB
₽38.8373216
|1 MIST 兑换 INR
₹42.7260075
|1 MIST 兑换 IDR
Rp8,120.88394656
|1 MIST 兑换 KRW
₩675.8139795
|1 MIST 兑换 PHP
₱28.1124745
|1 MIST 兑换 EGP
￡E.24.82814488
|1 MIST 兑换 BRL
R$2.71960326
|1 MIST 兑换 CAD
C$0.6687549
|1 MIST 兑换 BDT
৳60.55451776
|1 MIST 兑换 NGN
₦765.64510066
|1 MIST 兑换 UAH
₴20.5827897
|1 MIST 兑换 VES
Bs50.528148
|1 MIST 兑换 PKR
Rs140.21065696
|1 MIST 兑换 KZT
₸253.9039437
|1 MIST 兑换 THB
฿16.10956248
|1 MIST 兑换 TWD
NT$14.60362552
|1 MIST 兑换 AED
د.إ1.81802258
|1 MIST 兑换 CHF
Fr0.40125294
|1 MIST 兑换 HKD
HK$3.88373216
|1 MIST 兑换 MAD
.د.م4.51285714
|1 MIST 兑换 MXN
$9.37742982