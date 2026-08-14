Aavegotchi 今日价格

Aavegotchi (GHST) 今日实时价格为 $ 0.04276843，过去 24 小时内变化了 1.65%。当前 GHST 兑 USD 的汇率为 $ 0.04276843 每 GHST。

Aavegotchi 目前市值在 $ 2,256,007 排名第 #-，流通供应量为 51.16M GHST。过去 24 小时内，GHST 的交易价格在 $ 0.04268366（低点）和 $ 0.04349779（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.63，而历史最低价为 $ 0.04220259。

短期表现方面，GHST 在过去一小时内波动了 -0.14%，过去7 天内波动了 -1.10%。过去一天，总交易量达到 $ 20.39K。

Aavegotchi（GHST）市场信息

市值 $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M 成交量（24H） $ 20.39K$ 20.39K $ 20.39K 完全稀释市值 $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M 流通量 51.16M 51.16M 51.16M 总供应量 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598 52,747,802.71425598

Aavegotchi 的当前市值为 $ 2.26M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 20.39K。GHST 的流通量为 51.16M，总供应量是 52747802.71425598，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.26M。