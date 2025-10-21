Uranium.io（XU3O8）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 4.911 $ 4.911 $ 4.911 24H最低价 $ 4.915 $ 4.915 $ 4.915 24H最高价 24H最低价 $ 4.911$ 4.911 $ 4.911 24H最高价 $ 4.915$ 4.915 $ 4.915 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -0.02% 漲跌幅（7D） +1.65% 漲跌幅（7D） +1.65%

Uranium.io（XU3O8）当前实时价格为 $ 4.914。过去 24 小时内，XU3O8 的交易价格在 $ 4.911 至 $ 4.915 之间波动，市场活跃度显著。XU3O8 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，XU3O8 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.02%，过去 7 天内累计变动为 +1.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Uranium.io（XU3O8）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 63.06K$ 63.06K $ 63.06K 完全稀释市值 $ 786.24M$ 786.24M $ 786.24M 流通量 ---- -- 总供应量 160,000,038 160,000,038 160,000,038 所属公链 ETHERLINK

Uranium.io 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.06K。XU3O8 的流通量为 --，总供应量是 160000038，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 786.24M。