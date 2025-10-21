Uranium.io 当前实时价格为 4.914 USD。跟踪 XU3O8 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XU3O8 价格趋势。Uranium.io 当前实时价格为 4.914 USD。跟踪 XU3O8 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XU3O8 价格趋势。

更多关于 XU3O8

XU3O8 价格信息

XU3O8 白皮书

XU3O8 币种官网

XU3O8 代币经济

XU3O8 价格预测

XU3O8 价格历史

XU3O8 购买指南

XU3O8 兑换法币计算

XU3O8 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Uranium.io 图标

Uranium.io实时价格 (XU3O8)

1 XU3O8 兑换为 USD 的实时价格：

$4.913
$4.913$4.913
-0.02%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:47:13 (UTC+8)

Uranium.io（XU3O8）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 4.911
$ 4.911$ 4.911
24H最低价
$ 4.915
$ 4.915$ 4.915
24H最高价

$ 4.911
$ 4.911$ 4.911

$ 4.915
$ 4.915$ 4.915

--
----

--
----

0.00%

-0.02%

+1.65%

+1.65%

Uranium.io（XU3O8）当前实时价格为 $ 4.914。过去 24 小时内，XU3O8 的交易价格在 $ 4.911$ 4.915 之间波动，市场活跃度显著。XU3O8 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，XU3O8 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -0.02%，过去 7 天内累计变动为 +1.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Uranium.io（XU3O8）市场信息

--
----

$ 63.06K
$ 63.06K$ 63.06K

$ 786.24M
$ 786.24M$ 786.24M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

Uranium.io 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 63.06K。XU3O8 的流通量为 --，总供应量是 160000038，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 786.24M

Uranium.io（XU3O8）价格历史 USD

跟踪 Uranium.io 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00098-0.02%
30天$ -0.198-3.88%
60天$ +0.253+5.42%
90天$ +0.473+10.65%
Uranium.io 今日价格变化

今天，XU3O8 记录了 $ -0.00098 (-0.02%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Uranium.io 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.198 (-3.88%)，显示了该代币在短期内的表现。

Uranium.io 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，XU3O8 的变化为 $ +0.253 (+5.42%)，从而更广泛地了解其表现。

Uranium.io 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.473 (+10.65%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Uranium.io（XU3O8）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Uranium.io 价格历史页面

什么是Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) 是全球首个代币化的铀，每个代币代表对实物铀的公平所有权，由 Cameco 存储和验证。XU3O8 是基于 Tezos 技术驱动的高速 L2 以太坊链路 (Etherlink) 构建的 ERC-20 代币，将深度链上可组合性与机构级基础设施相结合。

Uranium.io在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Uranium.io 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 XU3O8 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Uranium.io 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Uranium.io 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Uranium.io 价格预测 (USD)

Uranium.io（XU3O8）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Uranium.io（XU3O8）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Uranium.io 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Uranium.io 价格预测

Uranium.io（XU3O8）代币经济

了解 Uranium.io（XU3O8）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 XU3O8 代币的完整经济学

如何购买Uranium.io (XU3O8)

正在寻找如何购买 Uranium.io？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Uranium.io。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

XU3O8 兑换为当地货币

1 Uranium.io（XU3O8） to VND
129,311.91
1 Uranium.io（XU3O8） to AUD
A$7.46928
1 Uranium.io（XU3O8） to GBP
3.6855
1 Uranium.io（XU3O8） to EUR
4.1769
1 Uranium.io（XU3O8） to USD
$4.914
1 Uranium.io（XU3O8） to MYR
RM20.73708
1 Uranium.io（XU3O8） to TRY
206.43714
1 Uranium.io（XU3O8） to JPY
¥751.842
1 Uranium.io（XU3O8） to ARS
ARS$7,312.47426
1 Uranium.io（XU3O8） to RUB
391.10526
1 Uranium.io（XU3O8） to INR
431.59662
1 Uranium.io（XU3O8） to IDR
Rp81,899.96724
1 Uranium.io（XU3O8） to PHP
288.55008
1 Uranium.io（XU3O8） to EGP
￡E.233.36586
1 Uranium.io（XU3O8） to BRL
R$26.43732
1 Uranium.io（XU3O8） to CAD
C$6.83046
1 Uranium.io（XU3O8） to BDT
601.2279
1 Uranium.io（XU3O8） to NGN
7,163.23608
1 Uranium.io（XU3O8） to COP
$19,046.46744
1 Uranium.io（XU3O8） to ZAR
R.84.42252
1 Uranium.io（XU3O8） to UAH
206.33886
1 Uranium.io（XU3O8） to TZS
T.Sh.12,133.30482
1 Uranium.io（XU3O8） to VES
Bs1,041.768
1 Uranium.io（XU3O8） to CLP
$4,633.902
1 Uranium.io（XU3O8） to PKR
Rs1,390.07232
1 Uranium.io（XU3O8） to KZT
2,641.91382
1 Uranium.io（XU3O8） to THB
฿160.34382
1 Uranium.io（XU3O8） to TWD
NT$151.54776
1 Uranium.io（XU3O8） to AED
د.إ18.03438
1 Uranium.io（XU3O8） to CHF
Fr3.88206
1 Uranium.io（XU3O8） to HKD
HK$38.13264
1 Uranium.io（XU3O8） to AMD
֏1,877.00058
1 Uranium.io（XU3O8） to MAD
.د.م45.25794
1 Uranium.io（XU3O8） to MXN
$90.4176
1 Uranium.io（XU3O8） to SAR
ريال18.4275
1 Uranium.io（XU3O8） to ETB
Br750.56436
1 Uranium.io（XU3O8） to KES
KSh633.46374
1 Uranium.io（XU3O8） to JOD
د.أ3.484026
1 Uranium.io（XU3O8） to PLN
17.88696
1 Uranium.io（XU3O8） to RON
лв21.47418
1 Uranium.io（XU3O8） to SEK
kr46.09332
1 Uranium.io（XU3O8） to BGN
лв8.25552
1 Uranium.io（XU3O8） to HUF
Ft1,647.86076
1 Uranium.io（XU3O8） to CZK
102.65346
1 Uranium.io（XU3O8） to KWD
د.ك1.503684
1 Uranium.io（XU3O8） to ILS
16.11792
1 Uranium.io（XU3O8） to BOB
Bs33.9066
1 Uranium.io（XU3O8） to AZN
8.3538
1 Uranium.io（XU3O8） to TJS
SM45.74934
1 Uranium.io（XU3O8） to GEL
13.31694
1 Uranium.io（XU3O8） to AOA
Kz4,495.86774
1 Uranium.io（XU3O8） to BHD
.د.ب1.847664
1 Uranium.io（XU3O8） to BMD
$4.914
1 Uranium.io（XU3O8） to DKK
kr31.54788
1 Uranium.io（XU3O8） to HNL
L128.89422
1 Uranium.io（XU3O8） to MUR
223.68528
1 Uranium.io（XU3O8） to NAD
$85.11048
1 Uranium.io（XU3O8） to NOK
kr49.09086
1 Uranium.io（XU3O8） to NZD
$8.50122
1 Uranium.io（XU3O8） to PAB
B/.4.914
1 Uranium.io（XU3O8） to PGK
K20.93364
1 Uranium.io（XU3O8） to QAR
ر.ق17.88696
1 Uranium.io（XU3O8） to RSD
дин.495.38034
1 Uranium.io（XU3O8） to UZS
soʻm59,204.80566
1 Uranium.io（XU3O8） to ALL
L408.30426
1 Uranium.io（XU3O8） to ANG
ƒ8.79606
1 Uranium.io（XU3O8） to AWG
ƒ8.79606
1 Uranium.io（XU3O8） to BBD
$9.828
1 Uranium.io（XU3O8） to BAM
KM8.25552
1 Uranium.io（XU3O8） to BIF
Fr14,452.074
1 Uranium.io（XU3O8） to BND
$6.33906
1 Uranium.io（XU3O8） to BSD
$4.914
1 Uranium.io（XU3O8） to JMD
$787.07538
1 Uranium.io（XU3O8） to KHR
19,734.91884
1 Uranium.io（XU3O8） to KMF
Fr2,083.536
1 Uranium.io（XU3O8） to LAK
106,826.08482
1 Uranium.io（XU3O8） to LKR
රු1,489.97394
1 Uranium.io（XU3O8） to MDL
L83.88198
1 Uranium.io（XU3O8） to MGA
Ar22,135.113
1 Uranium.io（XU3O8） to MOP
P39.26286
1 Uranium.io（XU3O8） to MVR
75.1842
1 Uranium.io（XU3O8） to MWK
MK8,501.7114
1 Uranium.io（XU3O8） to MZN
MT314.0046
1 Uranium.io（XU3O8） to NPR
रु689.09022
1 Uranium.io（XU3O8） to PYG
34,604.388
1 Uranium.io（XU3O8） to RWF
Fr7,120.386
1 Uranium.io（XU3O8） to SBD
$40.49136
1 Uranium.io（XU3O8） to SCR
68.3046
1 Uranium.io（XU3O8） to SRD
$195.23322
1 Uranium.io（XU3O8） to SVC
$42.89922
1 Uranium.io（XU3O8） to SZL
L85.06134
1 Uranium.io（XU3O8） to TMT
m17.24814
1 Uranium.io（XU3O8） to TND
د.ت14.412762
1 Uranium.io（XU3O8） to TTD
$33.31692
1 Uranium.io（XU3O8） to UGX
Sh17,061.408
1 Uranium.io（XU3O8） to XAF
Fr2,771.496
1 Uranium.io（XU3O8） to XCD
$13.2678
1 Uranium.io（XU3O8） to XOF
Fr2,771.496
1 Uranium.io（XU3O8） to XPF
Fr501.228
1 Uranium.io（XU3O8） to BWP
P70.07364
1 Uranium.io（XU3O8） to BZD
$9.828
1 Uranium.io（XU3O8） to CVE
$466.43688
1 Uranium.io（XU3O8） to DJF
Fr869.778
1 Uranium.io（XU3O8） to DOP
$314.496
1 Uranium.io（XU3O8） to DZD
د.ج639.5571
1 Uranium.io（XU3O8） to FJD
$11.15478
1 Uranium.io（XU3O8） to GNF
Fr42,727.23
1 Uranium.io（XU3O8） to GTQ
Q37.5921
1 Uranium.io（XU3O8） to GYD
$1,026.92772
1 Uranium.io（XU3O8） to ISK
kr599.508

Uranium.io资源

要更深入地了解 Uranium.io，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Uranium.io网站
区块查询

人们还问：关于Uranium.io的其他问题

Uranium.io（XU3O8）今日价格是多少？
XU3O8 实时价格为 4.914 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 XU3O8 兑 USD 的价格是多少？
当前 XU3O8 兑 USD 的价格为 $ 4.914。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Uranium.io 的市值是多少？
XU3O8 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
XU3O8 的流通供应量是多少？
XU3O8 的流通供应量为 -- USD
XU3O8 的历史最高价（ATH）是多少？
XU3O8 的历史最高价是 -- USD
XU3O8 的历史最低价（ATL）是多少？
XU3O8 的历史最低价是 -- USD
XU3O8 的交易量是多少？
XU3O8 的 24 小时实时交易量为 $ 63.06K USD
XU3O8 今年会涨吗？
XU3O8 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 XU3O8 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:47:13 (UTC+8)

Uranium.io（XU3O8）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

XU3O8 兑 USD 计算器

数量

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 4.914 USD

交易 XU3O8

XU3O8/USDT
$4.913
$4.913$4.913
0.00%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,646.94
$114,646.94$114,646.94

+0.83%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,159.56
$4,159.56$4,159.56

+2.06%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03786
$0.03786$0.03786

-5.11%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4624
$5.4624$5.4624

-12.46%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.86
$199.86$199.86

+0.15%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,159.56
$4,159.56$4,159.56

+2.06%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,646.94
$114,646.94$114,646.94

+0.83%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.86
$199.86$199.86

+0.15%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6474
$2.6474$2.6474

+0.25%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20532
$0.20532$0.20532

+1.11%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0162
$0.0162$0.0162

-73.00%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015650
$0.000000000000000000015650$0.000000000000000000015650

+1,983.88%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000014
$0.000000000000014$0.000000000000014

+180.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003246
$0.0003246$0.0003246

+62.87%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000087
$0.0000000000000000000087$0.0000000000000000000087

+52.63%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0540
$0.0540$0.0540

+50.00%