Uranium.io (XU3O8) 是全球首个代币化的铀，每个代币代表对实物铀的公平所有权，由 Cameco 存储和验证。XU3O8 是基于 Tezos 技术驱动的高速 L2 以太坊链路 (Etherlink) 构建的 ERC-20 代币，将深度链上可组合性与机构级基础设施相结合。