Dexlab 当前实时价格为 0.000001244 USD。跟踪 XLAB 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XLAB 价格趋势。Dexlab 当前实时价格为 0.000001244 USD。跟踪 XLAB 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XLAB 价格趋势。

更多关于 XLAB

XLAB 价格信息

XLAB 币种官网

XLAB 代币经济

XLAB 价格预测

XLAB 价格历史

XLAB 购买指南

XLAB 兑换法币计算

XLAB 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Dexlab 图标

Dexlab实时价格 (XLAB)

1 XLAB 兑换为 USD 的实时价格：

$0.000001244
$0.000001244$0.000001244
+4.36%1D
USD
Dexlab (XLAB) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:29:26 (UTC+8)

Dexlab（XLAB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.000001118
$ 0.000001118$ 0.000001118
24H最低价
$ 0.000001284
$ 0.000001284$ 0.000001284
24H最高价

$ 0.000001118
$ 0.000001118$ 0.000001118

$ 0.000001284
$ 0.000001284$ 0.000001284

$ 0.000020824547284648
$ 0.000020824547284648$ 0.000020824547284648

$ 0.000000972708981215
$ 0.000000972708981215$ 0.000000972708981215

+1.46%

+4.36%

-2.82%

-2.82%

Dexlab（XLAB）当前实时价格为 $ 0.000001244。过去 24 小时内，XLAB 的交易价格在 $ 0.000001118$ 0.000001284 之间波动，市场活跃度显著。XLAB 的历史最高价为 $ 0.000020824547284648，历史最低价为 $ 0.000000972708981215

从短期表现来看，XLAB 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.46%，过去 24 小时内变动为 +4.36%，过去 7 天内累计变动为 -2.82%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dexlab（XLAB）市场信息

No.2628

$ 437.47K
$ 437.47K$ 437.47K

$ 62.61K
$ 62.61K$ 62.61K

$ 6.22M
$ 6.22M$ 6.22M

351.67B
351.67B 351.67B

5,000,000,000,000
5,000,000,000,000 5,000,000,000,000

5,000,000,000,000
5,000,000,000,000 5,000,000,000,000

7.03%

SOL

Dexlab 的当前市值为 $ 437.47K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.61K。XLAB 的流通量为 351.67B，总供应量是 5000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.22M

Dexlab（XLAB）价格历史 USD

跟踪 Dexlab 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00000005197+4.36%
30天$ -0.000001638-56.84%
60天$ -0.000003756-75.12%
90天$ -0.000003756-75.12%
Dexlab 今日价格变化

今天，XLAB 记录了 $ +0.00000005197 (+4.36%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Dexlab 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000001638 (-56.84%)，显示了该代币在短期内的表现。

Dexlab 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，XLAB 的变化为 $ -0.000003756 (-75.12%)，从而更广泛地了解其表现。

Dexlab 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.000003756 (-75.12%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Dexlab（XLAB）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Dexlab 价格历史页面

什么是Dexlab (XLAB)

Dexlab 是 Solana 上的 meme 币发行和交易基础设施，为超过 200,000 个代币发行提供支持，其中包括 BONK、Slerf 和 PONKE 等病毒式成功案例，并通过深度集成和活跃的社区推动下一代去中心化代币的创建。

Dexlab在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Dexlab 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 XLAB 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Dexlab 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Dexlab 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Dexlab 价格预测 (USD)

Dexlab（XLAB）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Dexlab（XLAB）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Dexlab 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Dexlab 价格预测

Dexlab（XLAB）代币经济

了解 Dexlab（XLAB）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 XLAB 代币的完整经济学

如何购买Dexlab (XLAB)

正在寻找如何购买 Dexlab？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Dexlab。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

XLAB 兑换为当地货币

1 Dexlab（XLAB） to VND
0.03273586
1 Dexlab（XLAB） to AUD
A$0.00000190332
1 Dexlab（XLAB） to GBP
0.000000933
1 Dexlab（XLAB） to EUR
0.0000010574
1 Dexlab（XLAB） to USD
$0.000001244
1 Dexlab（XLAB） to MYR
RM0.00000524968
1 Dexlab（XLAB） to TRY
0.000052248
1 Dexlab（XLAB） to JPY
¥0.000190332
1 Dexlab（XLAB） to ARS
ARS$0.00184296112
1 Dexlab（XLAB） to RUB
0.00010037836
1 Dexlab（XLAB） to INR
0.00010926052
1 Dexlab（XLAB） to IDR
Rp0.02073332504
1 Dexlab（XLAB） to PHP
0.00007304768
1 Dexlab（XLAB） to EGP
￡E.0.00005907756
1 Dexlab（XLAB） to BRL
R$0.00000669272
1 Dexlab（XLAB） to CAD
C$0.00000172916
1 Dexlab（XLAB） to BDT
0.0001522034
1 Dexlab（XLAB） to NGN
0.00181340368
1 Dexlab（XLAB） to COP
$0.00482169424
1 Dexlab（XLAB） to ZAR
R.0.0000213968
1 Dexlab（XLAB） to UAH
0.00005223556
1 Dexlab（XLAB） to TZS
T.Sh.0.00307159772
1 Dexlab（XLAB） to VES
Bs0.000263728
1 Dexlab（XLAB） to CLP
$0.001173092
1 Dexlab（XLAB） to PKR
Rs0.00035190272
1 Dexlab（XLAB） to KZT
0.00066881172
1 Dexlab（XLAB） to THB
฿0.00004059172
1 Dexlab（XLAB） to TWD
NT$0.00003836496
1 Dexlab（XLAB） to AED
د.إ0.00000456548
1 Dexlab（XLAB） to CHF
Fr0.00000098276
1 Dexlab（XLAB） to HKD
HK$0.00000965344
1 Dexlab（XLAB） to AMD
֏0.00047517068
1 Dexlab（XLAB） to MAD
.د.م0.00001145724
1 Dexlab（XLAB） to MXN
$0.0000228896
1 Dexlab（XLAB） to SAR
ريال0.00000465256
1 Dexlab（XLAB） to ETB
Br0.0001901454
1 Dexlab（XLAB） to KES
KSh0.00016021476
1 Dexlab（XLAB） to JOD
د.أ0.000000881996
1 Dexlab（XLAB） to PLN
0.00000452816
1 Dexlab（XLAB） to RON
лв0.00000543628
1 Dexlab（XLAB） to SEK
kr0.00001166872
1 Dexlab（XLAB） to BGN
лв0.00000208992
1 Dexlab（XLAB） to HUF
Ft0.00041716296
1 Dexlab（XLAB） to CZK
0.00002598716
1 Dexlab（XLAB） to KWD
د.ك0.000000380664
1 Dexlab（XLAB） to ILS
0.00000408032
1 Dexlab（XLAB） to BOB
Bs0.00000857116
1 Dexlab（XLAB） to AZN
0.0000021148
1 Dexlab（XLAB） to TJS
SM0.00001158164
1 Dexlab（XLAB） to GEL
0.00000337124
1 Dexlab（XLAB） to AOA
Kz0.00113814804
1 Dexlab（XLAB） to BHD
.د.ب0.000000467744
1 Dexlab（XLAB） to BMD
$0.000001244
1 Dexlab（XLAB） to DKK
kr0.00000798648
1 Dexlab（XLAB） to HNL
L0.00003263012
1 Dexlab（XLAB） to MUR
0.00005662688
1 Dexlab（XLAB） to NAD
$0.00002154608
1 Dexlab（XLAB） to NOK
kr0.00001242756
1 Dexlab（XLAB） to NZD
$0.00000215212
1 Dexlab（XLAB） to PAB
B/.0.000001244
1 Dexlab（XLAB） to PGK
K0.00000529944
1 Dexlab（XLAB） to QAR
ر.ق0.00000452816
1 Dexlab（XLAB） to RSD
дин.0.00012540764
1 Dexlab（XLAB） to UZS
soʻm0.01498794836
1 Dexlab（XLAB） to ALL
L0.00010336396
1 Dexlab（XLAB） to ANG
ƒ0.00000222676
1 Dexlab（XLAB） to AWG
ƒ0.00000222676
1 Dexlab（XLAB） to BBD
$0.000002488
1 Dexlab（XLAB） to BAM
KM0.00000208992
1 Dexlab（XLAB） to BIF
Fr0.003658604
1 Dexlab（XLAB） to BND
$0.00000160476
1 Dexlab（XLAB） to BSD
$0.000001244
1 Dexlab（XLAB） to JMD
$0.00019918928
1 Dexlab（XLAB） to KHR
0.00499597864
1 Dexlab（XLAB） to KMF
Fr0.000527456
1 Dexlab（XLAB） to LAK
0.02704347772
1 Dexlab（XLAB） to LKR
රු0.00037719324
1 Dexlab（XLAB） to MDL
L0.00002125996
1 Dexlab（XLAB） to MGA
Ar0.005603598
1 Dexlab（XLAB） to MOP
P0.00000993956
1 Dexlab（XLAB） to MVR
0.0000190332
1 Dexlab（XLAB） to MWK
MK0.0021522444
1 Dexlab（XLAB） to MZN
MT0.0000794916
1 Dexlab（XLAB） to NPR
रु0.00017439636
1 Dexlab（XLAB） to PYG
0.008760248
1 Dexlab（XLAB） to RWF
Fr0.001802556
1 Dexlab（XLAB） to SBD
$0.00001025056
1 Dexlab（XLAB） to SCR
0.00001724184
1 Dexlab（XLAB） to SRD
$0.00004942412
1 Dexlab（XLAB） to SVC
$0.00001086012
1 Dexlab（XLAB） to SZL
L0.00002154608
1 Dexlab（XLAB） to TMT
m0.00000436644
1 Dexlab（XLAB） to TND
د.ت0.000003649896
1 Dexlab（XLAB） to TTD
$0.00000842188
1 Dexlab（XLAB） to UGX
Sh0.004319168
1 Dexlab（XLAB） to XAF
Fr0.000701616
1 Dexlab（XLAB） to XCD
$0.0000033588
1 Dexlab（XLAB） to XOF
Fr0.000701616
1 Dexlab（XLAB） to XPF
Fr0.000126888
1 Dexlab（XLAB） to BWP
P0.000017727
1 Dexlab（XLAB） to BZD
$0.000002488
1 Dexlab（XLAB） to CVE
$0.00011794364
1 Dexlab（XLAB） to DJF
Fr0.000220188
1 Dexlab（XLAB） to DOP
$0.00007957868
1 Dexlab（XLAB） to DZD
د.ج0.00016189416
1 Dexlab（XLAB） to FJD
$0.00000282388
1 Dexlab（XLAB） to GNF
Fr0.01081658
1 Dexlab（XLAB） to GTQ
Q0.00000950416
1 Dexlab（XLAB） to GYD
$0.00025985916
1 Dexlab（XLAB） to ISK
kr0.000151768

Dexlab资源

要更深入地了解 Dexlab，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Dexlab网站
区块查询

人们还问：关于Dexlab的其他问题

Dexlab（XLAB）今日价格是多少？
XLAB 实时价格为 0.000001244 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 XLAB 兑 USD 的价格是多少？
当前 XLAB 兑 USD 的价格为 $ 0.000001244。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Dexlab 的市值是多少？
XLAB 的市值为 $ 437.47K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
XLAB 的流通供应量是多少？
XLAB 的流通供应量为 351.67B USD
XLAB 的历史最高价（ATH）是多少？
XLAB 的历史最高价是 0.000020824547284648 USD
XLAB 的历史最低价（ATL）是多少？
XLAB 的历史最低价是 0.000000972708981215 USD
XLAB 的交易量是多少？
XLAB 的 24 小时实时交易量为 $ 62.61K USD
XLAB 今年会涨吗？
XLAB 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 XLAB 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:29:26 (UTC+8)

Dexlab（XLAB）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

XLAB 兑 USD 计算器

数量

XLAB
XLAB
USD
USD

1 XLAB = 0.000001244 USD

交易 XLAB

XLAB/USDT
$0.000001244
$0.000001244$0.000001244
+4.27%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,384.79
$114,384.79$114,384.79

+0.60%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,162.64
$4,162.64$4,162.64

+2.14%

Ping 图标

Ping

PING

$0.04299
$0.04299$0.04299

+7.74%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4623
$5.4623$5.4623

-12.47%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.29
$200.29$200.29

+0.36%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,162.64
$4,162.64$4,162.64

+2.14%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,384.79
$114,384.79$114,384.79

+0.60%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.29
$200.29$200.29

+0.36%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6529
$2.6529$2.6529

+0.46%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20606
$0.20606$0.20606

+1.48%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0169
$0.0169$0.0169

-71.83%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000093
$0.000000000000093$0.000000000000093

+27.39%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010333
$0.010333$0.010333

-11.06%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015000
$0.000000000000000000015000$0.000000000000000000015000

+1,897.33%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000018
$0.000000000000018$0.000000000000018

+260.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003465
$0.0003465$0.0003465

+73.85%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.15475
$0.15475$0.15475

+62.16%

Flux AI 图标

Flux AI

FLUXAI

$0.0003178
$0.0003178$0.0003178

+41.74%