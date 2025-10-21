Dexlab（XLAB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000001118 $ 0.000001118 $ 0.000001118 24H最低价 $ 0.000001284 $ 0.000001284 $ 0.000001284 24H最高价 24H最低价 $ 0.000001118$ 0.000001118 $ 0.000001118 24H最高价 $ 0.000001284$ 0.000001284 $ 0.000001284 历史最高 $ 0.000020824547284648$ 0.000020824547284648 $ 0.000020824547284648 最低价 $ 0.000000972708981215$ 0.000000972708981215 $ 0.000000972708981215 涨跌幅（1H） +1.46% 涨跌幅（1D） +4.36% 漲跌幅（7D） -2.82% 漲跌幅（7D） -2.82%

Dexlab（XLAB）当前实时价格为 $ 0.000001244。过去 24 小时内，XLAB 的交易价格在 $ 0.000001118 至 $ 0.000001284 之间波动，市场活跃度显著。XLAB 的历史最高价为 $ 0.000020824547284648，历史最低价为 $ 0.000000972708981215。

从短期表现来看，XLAB 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.46%，过去 24 小时内变动为 +4.36%，过去 7 天内累计变动为 -2.82%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dexlab（XLAB）市场信息

排名 No.2628 市值 $ 437.47K$ 437.47K $ 437.47K 成交量（24H） $ 62.61K$ 62.61K $ 62.61K 完全稀释市值 $ 6.22M$ 6.22M $ 6.22M 流通量 351.67B 351.67B 351.67B 最大供应量 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 总供应量 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 流通率 7.03% 所属公链 SOL

Dexlab 的当前市值为 $ 437.47K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.61K。XLAB 的流通量为 351.67B，总供应量是 5000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.22M。