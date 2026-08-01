Kuvi 今日价格

Kuvi (KUVI) 今日实时价格为 $ 0.007842，过去 24 小时内变化了 0.74%。当前 KUVI 兑 USD 的汇率为 $ 0.007842 每 KUVI。

Kuvi 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- KUVI。过去 24 小时内，KUVI 的交易价格在 $ 0.007744（低点）和 $ 0.008695（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，KUVI 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 -56.76%。过去一天，总交易量达到 $ 15.51K。

Kuvi（KUVI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K 完全稀释市值 $ 7.84M$ 7.84M $ 7.84M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Kuvi 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.51K。KUVI 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.84M。