Dexlab 是 Solana 上的 meme 币发行和交易基础设施，为超过 200,000 个代币发行提供支持，其中包括 BONK、Slerf 和 PONKE 等病毒式成功案例，并通过深度集成和活跃的社区推动下一代去中心化代币的创建。