REAL 今日价格

REAL (ASSET) 今日实时价格为 $ 0.26497，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ASSET 兑 USD 的汇率为 $ 0.26497 每 ASSET。

REAL 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ASSET。过去 24 小时内，ASSET 的交易价格在 $ 0.255（低点）和 $ 0.26832（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ASSET 在过去一小时内波动了 -0.24%，过去7 天内波动了 +0.01%。过去一天，总交易量达到 $ 541.20K。

REAL（ASSET）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 541.20K$ 541.20K $ 541.20K 完全稀释市值 $ 264.97M$ 264.97M $ 264.97M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

REAL 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 541.20K。ASSET 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 264.97M。