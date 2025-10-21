XDOG 当前实时价格为 0.011049 USD。跟踪 XDOG 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XDOG 价格趋势。XDOG 当前实时价格为 0.011049 USD。跟踪 XDOG 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 XDOG 价格趋势。

XDOG实时价格 (XDOG)

1 XDOG 兑换为 USD 的实时价格：

$0.011049
-2.20%1D
USD
XDOG (XDOG) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:32:06 (UTC+8)

XDOG（XDOG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.010622
24H最低价
$ 0.012085
24H最高价

$ 0.010622
$ 0.012085
--
--
+2.59%

-2.19%

-16.13%

-16.13%

XDOG（XDOG）当前实时价格为 $ 0.011049。过去 24 小时内，XDOG 的交易价格在 $ 0.010622$ 0.012085 之间波动，市场活跃度显著。XDOG 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，XDOG 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.59%，过去 24 小时内变动为 -2.19%，过去 7 天内累计变动为 -16.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XDOG（XDOG）市场信息

--
$ 54.78K
$ 0.00
--
--
XLAYER

XDOG 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.78K。XDOG 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

XDOG（XDOG）价格历史 USD

跟踪 XDOG 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00024855-2.19%
30天$ -0.017804-61.71%
60天$ +0.007049+176.22%
90天$ +0.007049+176.22%
XDOG 今日价格变化

今天，XDOG 记录了 $ -0.00024855 (-2.19%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

XDOG 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.017804 (-61.71%)，显示了该代币在短期内的表现。

XDOG 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，XDOG 的变化为 $ +0.007049 (+176.22%)，从而更广泛地了解其表现。

XDOG 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.007049 (+176.22%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 XDOG（XDOG）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 XDOG 价格历史页面

什么是XDOG (XDOG)

XDOG 融合经典 meme 文化「Doge」与 OKX X-Layer 链技术革命性潜力，致力于打造一个有趣、包容且具金融赋能效应的社区风暴眼。

XDOG在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 XDOG 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 XDOG 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 XDOG 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 XDOG 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

XDOG 价格预测 (USD)

XDOG（XDOG）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 XDOG（XDOG）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 XDOG 的长期和短期价格预测。

现在就查看 XDOG 价格预测

XDOG（XDOG）代币经济

了解 XDOG（XDOG）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 XDOG 代币的完整经济学

如何购买XDOG (XDOG)

正在寻找如何购买 XDOG？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买XDOG。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

XDOG 兑换为当地货币

1 XDOG（XDOG） to VND
290.754435
1 XDOG（XDOG） to AUD
A$0.01679448
1 XDOG（XDOG） to GBP
0.00828675
1 XDOG（XDOG） to EUR
0.00939165
1 XDOG（XDOG） to USD
$0.011049
1 XDOG（XDOG） to MYR
RM0.04662678
1 XDOG（XDOG） to TRY
0.46416849
1 XDOG（XDOG） to JPY
¥1.690497
1 XDOG（XDOG） to ARS
ARS$16.44190641
1 XDOG（XDOG） to RUB
0.87916893
1 XDOG（XDOG） to INR
0.97043367
1 XDOG（XDOG） to IDR
Rp184.14992634
1 XDOG（XDOG） to PHP
0.64879728
1 XDOG（XDOG） to EGP
￡E.0.52471701
1 XDOG（XDOG） to BRL
R$0.05944362
1 XDOG（XDOG） to CAD
C$0.01535811
1 XDOG（XDOG） to BDT
1.35217662
1 XDOG（XDOG） to NGN
16.12988265
1 XDOG（XDOG） to COP
$42.82548204
1 XDOG（XDOG） to ZAR
R.0.1900428
1 XDOG（XDOG） to UAH
0.464058
1 XDOG（XDOG） to TZS
T.Sh.27.34892676
1 XDOG（XDOG） to VES
Bs2.342388
1 XDOG（XDOG） to CLP
$10.408158
1 XDOG（XDOG） to PKR
Rs3.12200544
1 XDOG（XDOG） to KZT
5.94347808
1 XDOG（XDOG） to THB
฿0.36063936
1 XDOG（XDOG） to TWD
NT$0.34075116
1 XDOG（XDOG） to AED
د.إ0.04054983
1 XDOG（XDOG） to CHF
Fr0.00872871
1 XDOG（XDOG） to HKD
HK$0.08574024
1 XDOG（XDOG） to AMD
֏4.22359074
1 XDOG（XDOG） to MAD
.د.م0.10176129
1 XDOG（XDOG） to MXN
$0.2033016
1 XDOG（XDOG） to SAR
ريال0.04143375
1 XDOG（XDOG） to ETB
Br1.68762426
1 XDOG（XDOG） to KES
KSh1.42432659
1 XDOG（XDOG） to JOD
د.أ0.007833741
1 XDOG（XDOG） to PLN
0.04021836
1 XDOG（XDOG） to RON
лв0.04828413
1 XDOG（XDOG） to SEK
kr0.10363962
1 XDOG（XDOG） to BGN
лв0.01856232
1 XDOG（XDOG） to HUF
Ft3.70395627
1 XDOG（XDOG） to CZK
0.23081361
1 XDOG（XDOG） to KWD
د.ك0.003380994
1 XDOG（XDOG） to ILS
0.03624072
1 XDOG（XDOG） to BOB
Bs0.0762381
1 XDOG（XDOG） to AZN
0.0187833
1 XDOG（XDOG） to TJS
SM0.10286619
1 XDOG（XDOG） to GEL
0.02994279
1 XDOG（XDOG） to AOA
Kz10.10884059
1 XDOG（XDOG） to BHD
.د.ب0.004154424
1 XDOG（XDOG） to BMD
$0.011049
1 XDOG（XDOG） to DKK
kr0.07093458
1 XDOG（XDOG） to HNL
L0.28970478
1 XDOG（XDOG） to MUR
0.50295048
1 XDOG（XDOG） to NAD
$0.19125819
1 XDOG（XDOG） to NOK
kr0.11049
1 XDOG（XDOG） to NZD
$0.01911477
1 XDOG（XDOG） to PAB
B/.0.011049
1 XDOG（XDOG） to PGK
K0.04695825
1 XDOG（XDOG） to QAR
ر.ق0.04021836
1 XDOG（XDOG） to RSD
дин.1.11451263
1 XDOG（XDOG） to UZS
soʻm133.12045131
1 XDOG（XDOG） to ALL
L0.91806141
1 XDOG（XDOG） to ANG
ƒ0.01977771
1 XDOG（XDOG） to AWG
ƒ0.01977771
1 XDOG（XDOG） to BBD
$0.022098
1 XDOG（XDOG） to BAM
KM0.01856232
1 XDOG（XDOG） to BIF
Fr32.583501
1 XDOG（XDOG） to BND
$0.01425321
1 XDOG（XDOG） to BSD
$0.011049
1 XDOG（XDOG） to JMD
$1.76971833
1 XDOG（XDOG） to KHR
44.55233025
1 XDOG（XDOG） to KMF
Fr4.684776
1 XDOG（XDOG） to LAK
240.19564737
1 XDOG（XDOG） to LKR
රු3.3511617
1 XDOG（XDOG） to MDL
L0.18860643
1 XDOG（XDOG） to MGA
Ar49.99539912
1 XDOG（XDOG） to MOP
P0.08828151
1 XDOG（XDOG） to MVR
0.1690497
1 XDOG（XDOG） to MWK
MK19.1490219
1 XDOG（XDOG） to MZN
MT0.7060311
1 XDOG（XDOG） to NPR
रु1.54940127
1 XDOG（XDOG） to PYG
78.359508
1 XDOG（XDOG） to RWF
Fr16.010001
1 XDOG（XDOG） to SBD
$0.09104376
1 XDOG（XDOG） to SCR
0.1535811
1 XDOG（XDOG） to SRD
$0.43897677
1 XDOG（XDOG） to SVC
$0.09645777
1 XDOG（XDOG） to SZL
L0.19125819
1 XDOG（XDOG） to TMT
m0.03878199
1 XDOG（XDOG） to TND
د.ت0.032406717
1 XDOG（XDOG） to TTD
$0.07491222
1 XDOG（XDOG） to UGX
Sh38.362128
1 XDOG（XDOG） to XAF
Fr6.231636
1 XDOG（XDOG） to XCD
$0.0298323
1 XDOG（XDOG） to XOF
Fr6.231636
1 XDOG（XDOG） to XPF
Fr1.126998
1 XDOG（XDOG） to BWP
P0.15755874
1 XDOG（XDOG） to BZD
$0.022098
1 XDOG（XDOG） to CVE
$1.04877108
1 XDOG（XDOG） to DJF
Fr1.955673
1 XDOG（XDOG） to DOP
$0.707136
1 XDOG（XDOG） to DZD
د.ج1.43802735
1 XDOG（XDOG） to FJD
$0.02508123
1 XDOG（XDOG） to GNF
Fr96.071055
1 XDOG（XDOG） to GTQ
Q0.08452485
1 XDOG（XDOG） to GYD
$2.30902002
1 XDOG（XDOG） to ISK
kr1.347978

要更深入地了解 XDOG，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于XDOG的其他问题

XDOG（XDOG）今日价格是多少？
XDOG 实时价格为 0.011049 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 XDOG 兑 USD 的价格是多少？
当前 XDOG 兑 USD 的价格为 $ 0.011049。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
XDOG 的市值是多少？
XDOG 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
XDOG 的流通供应量是多少？
XDOG 的流通供应量为 -- USD
XDOG 的历史最高价（ATH）是多少？
XDOG 的历史最高价是 -- USD
XDOG 的历史最低价（ATL）是多少？
XDOG 的历史最低价是 -- USD
XDOG 的交易量是多少？
XDOG 的 24 小时实时交易量为 $ 54.78K USD
XDOG 今年会涨吗？
XDOG 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 XDOG 价格预测 获取更深入的分析。
XDOG（XDOG）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

XDOG/USDT
$0.011049
-2.26%

