XDOG（XDOG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.010622 $ 0.010622 $ 0.010622 24H最低价 $ 0.012085 $ 0.012085 $ 0.012085 24H最高价 24H最低价 $ 0.010622$ 0.010622 $ 0.010622 24H最高价 $ 0.012085$ 0.012085 $ 0.012085 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +2.59% 涨跌幅（1D） -2.19% 漲跌幅（7D） -16.13% 漲跌幅（7D） -16.13%

XDOG（XDOG）当前实时价格为 $ 0.011049。过去 24 小时内，XDOG 的交易价格在 $ 0.010622 至 $ 0.012085 之间波动，市场活跃度显著。XDOG 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，XDOG 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.59%，过去 24 小时内变动为 -2.19%，过去 7 天内累计变动为 -16.13%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

XDOG（XDOG）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 54.78K$ 54.78K $ 54.78K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 XLAYER

XDOG 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.78K。XDOG 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。